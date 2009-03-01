ملی پوشان جودو شنبه آینده به اردو می روند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو پس از شرکت در رقابت‌های گراند اسلم آلمان در یک اردوی مشترک بین المللی در هامبورگ شرکت کرد.

در این اردوی بین المللی تمامی نامداران جودو جهان که در تورنمنت هامبورگ به روی تاتامی رفته بودند حضور داشتند. ملی پوشان جودو ایران در کنار آنها یک دوره تمرینی پرفشار را پشت سر گذاشتند.

جودوکاران ملی پوش ایران روز جمعه به تهران بازگشتند. آنها این هفته در تمرینات باشگاهی خود حضور می یابند تا پنجشنبه در رقابت‌های لیگ برتر به میدان بروند.

طبق برنامه کادر فنی تیم ملی، دور جدید تمرینات این تیم شنبه آینده با حضور مربیان کره‌ای آغاز و 28 اسفندماه به پایان خواهد رسید.

قرار است اعضای تیم ملی امید نیز در این اردو ملی پوشان بزرگسال کشورمان را همراهی کنند.