شرایط جوی تصویربرداری "نوفل لوشاتو" را به تاخیر انداخت

عبدالحمید ارجمند تهیه کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: قرار بود 22 بهمن تصویربرداری بخش‌های مربوط به اقامت حضرت امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو را در محوطه بیرونی کاخ سعدآباد شروع کنیم اما سرمای هوا و بارندگی مداوم در این منطقه مانع کارمان شد. هنوز دکورهای این بخش را نصب نکرده ایم و تا پایان بارندگی نمی‌توانیم دکور را نصب کنیم.

وی افزود: کار با بازیگرانی که برای بازی در نقش حضرت امام خمینی(ره) انتخاب شده اند، ادامه دارد و به دلیل حساسیت این نقش کارگردان هنوز نتوانسته به نتیجه قطعی در این ‌باره برسد. بازیگر نقش امام خمینی(ره) در این مجموعه دیالوگ ندارد اما نوع حرکات ومنش بازیگر باید مناسب با این نقش باشد. به دلیل همین حساسیت‌ها من و کارگردان ترجیح دادیم از بازیگری برای این نقش استفاده کنیم که کمتر شناخته شده باشد و تماشاگر تصویر ذهنی تثبیت شده‌ای از او نداشته باشد.

این تهیه کننده با اشاره به روند تولید مجموعه گفت: اتفاق‌‌هایی که افتاده روی جریان تولید تاثیر داشته و تلاش می‌کنیم با وجود عقب ماندن از برنامه، مجموعه را برای پخش در دهه فجر سال بعد آماده کنیم.

"116 روز در نوفل لوشاتو" در 11 قسمت 30 دقیقه‌ای در سیمافیلم تهیه می‌شود. این مجموعه مسیر پیروزی انقلاب اسلامی را به تصویر می‌کشد و سال آینده دهه فجر روی آنتن می‌رود.عوامل تولید این مجموعه عبارتند از کارگردان : فرشاد اکتسابی، محققان: ابوالفضل آقابابا و نسرین زمهریری، نویسنده:ح. ارجمند، تصویربردار: آرش شیروانی، صدابردار: احمد مقدم و دکور: احمد گلریز.