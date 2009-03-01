احسان عباسلو، مترجم ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکلات اقتصادی مهمترین عامل تاثیرگذار در عدم اقبال به کتابخوانی است، گفت: مشکلات اقتصادی کاهش تقاضا برای کتاب را به دنبال دارد چنانچه مردم یک جامعه قدرت و توانایی اقتصادی ضعیفی داشته باشند دستیابی به تیراژ بالا امکانپذیر نیست، چون مردم رغبتی به کتابخوانی پیدا نمی کنند واگر تمایلی هم داشته باشند، توانایی پرداخت هزینه کالایی به نام کتاب را ندارند.

وی افزود: شمارگان کتاب به نوسانات بازار کتاب وابستگی شدید دارد، افزایش تیراژ کتاب مستلزم افزایش تقاضای برای کتاب و فروش بیشتر کتاب است.

عباسلو در ادامه، کیفیت عناوین کتابها را از دیگر عوامل موثر در افزایش کتابخوانی خواند و اذعان داشت: اگر عناوین کتابها از کیفیت بالایی برخوردار باشد در جذب مخاطب تاثیر بسزایی دارد و این در حالی است که اغلب آثاری که تولید می شود فاقد این ویژگی است.

این مترجم ادبی در ادامه تشکیل کارگروهی از متخصصان برای آسیب شناسی شمارگان کتاب را از جمله ضرورتهای حوزه نشر خواند و تصریح کرد: گروهی از ناشران و نویسندگان و کارشناسان باید برای بررسی مشکلات این حوزه گردهم بیایند و برای حل این بحران راهکار ارائه دهند، البته تاکنون بحثهای زیادی در این زمینه شده اما این بحثها کافی نیست.

عباسلو ادامه داد: بهترین راهکار توسعه حوزه نشر، تشکیل تیمهای مشاوره‌ای و بانک اطلاعاتی است که به ناشران مشاوره بدهند و در انتخاب آثار و بازاریابی به ناشران کمک کنند، حتی این گروه می‌تواند در انتخاب عنوان کتاب به ناشران مشاوره بدهد، چرا که انتخاب عنوان کتاب در جذب مخاطب و فروش کتاب بسیار تاثیرگذار است.

این مترجم در ادامه با اشاره به توزیع نامناسب کتاب در کشور اذعان کرد: بسیاری از نویسنده‌ها از توزیع آثارشان ناراضی هستند، گاهی مشاهده می‌شود، کتابهایی که از کیفیت بالا برخوردار هستند به دلیل توزیع نامناسب به دست مخاطب نمی‌رسند.

وی همچنین به نقش دولت در افزایش شمارگان کتاب پرداخت و اظهار داشت: اغلب ناشران توقع دارند که دولت در حوزه توزیع کتاب دخالت کند اما دولت نمی تواند در همه حوزه‌ها اعمال نظر کند، ناشران خود باید با بخش توزیع کتاب تعامل مثبت ایجاد کرده و به دنبال حل مسائل این حوزه باشند.

عباسلو فقدان ابزار تبلیغاتی را از دیگر موانع افزایش شمارگان کتاب خواند و تاکید کرد: بسیاری ازناشران خصوصی ابزار تبلیغی برای معرفی آثار خود ندارند، در این شرایط نهادهایی چون صدا و سیما و مطبوعات و ارشاد که رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در دست دارند، باید در راه معرفی کتاب پیشقدم شوند.