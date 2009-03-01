آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی امسال از 23 تا 25 اسفندماه برگزار می شود، اظهار داشت: دو روز از این مدت به برگزاری همایش و یک روز نیز به اجلاس مجمع عمومی مجمع تقریب مذاهب اسلامی اختصاص دارد .

وی با اشاره به اینکه عنوان کنفرانس امسال "چالشهای فراروی وحدت امت اسلام و نحوه مقابله با آن" است، تصریح کرد: در این کنفرانس حدود 20 کشور شرکت می کنند که از اعضای مجمع عمومی مجمع تقریب مذاهب اسلامی و دیگر کشورها هستند.

آیت الله تسخیری محورهای کنفرانس را بررسی چالشهایی که مقابل وحدت امت اسلام قرار دارد، چگونگی مبارزه با آن و دستیابی به وحدت و تقریب خواند.

وی در ادامه از برگزاری نشست خبری این کنفرانس طی هفته آینده خبر داد.

به گزارش مهر، به دنبال اعلام هفته وحدت از سوی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم به برگزاری کنفرانس وحدت گرفته شد. تا سال 1369 متولی برگزاری این کنفرانس سازمان تبلیغات اسلامی بود و کنفرانس اول تا چهارم را این سازمان برگزار کرد. از سال 1369، همزمان با سال تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، این امر بر عهده مجمع گذاشته شد.

بیست و دومین کنفرانس وحدت اسلامی امسال برای دومین بار طی یکسال در هفته وحدت برگزار می شود. نخستین کنفرانس امسال اردیبهشت ماه برگزار شد .

هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد وحدت، زمنیه های اتحاد، همبستگی جهان اسلام و همفکری علما و اندیشمندان است که می تواند به نزدیک سازی دیدگاههای علمی و فرهنگی آنها در زمینه های فقهی، اصولی ، کلامی و تفسیری و همچنین بررسی مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راه حلهای مناسب و موضوع گیری در برابر آنها منتهی شود.