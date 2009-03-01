تعامل بین مردم و گروههای تخصصی از لوازم توسعه هر سازمان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی صبح امروز در جمع مسئولان روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان و واحدهای شهرستانی افزود: بحث فعالیت روابط عمومی یکی از اولویتهای هر سازمانی است که این واحد می تواند با اطلاع رسانی، فعالیتهای سازمانی خود را منعکس نماید.

وی افزود: اگر تعامل بین مردم و گروههای تخصصی در هر سازمانی وجود نداشته باشد آن سازمان ممکن است از غافله پیشرفت عقب بیفتد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان با بیان اینکه عملیات فرهنگی به معنای ساختن اندیشه و هدایت آنهاست، تصریح کرد: روابط عمومی می تواند یک دستگاه و سازمانی را با فاصله بسیار دور با مردم نگهدارد و بر عکس می تواند جایگاه یک سازمانی را در بطن جامعه حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه اولویت اول روابط عمومی هر سازمانی تعامل بین مردم و دستگاهها و گروههای تخصصی است، خاطر نشان کرد: با انعکاس اخبار و اطلاع رسانی از طریق ویژه نامه ها و رسانه های گروهی تعامل روابط عمومی با سایر اقشار می تواند اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام دشتکی خاطر نشان کرد: روابط عمومی هر سازمانی می تواند با اطلاع رسانی ، عملکرد سازمان را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهد.

وی در ادامه رصد اخبار فرهنگی و دینی استان را از وظایف واحد روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان برشمرد و یادآور شد: نظارت بر اخبار و برنامه های فعالیتهای فرهنگی و مذهبی نیز باید از طریق روابط عمومی در اختیار گروههای کارشناسی قرار گیرد تا چنانچه انحرافاتی در آن برنامه ها مشاهده شد کار نظارت صورت گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: شهر زنجان به دلیل جایگاه مذهبی ویژه ای که در کشور دارد باید اخبار فرهنگی و دینی آن نیز رصد شود.

وی با بیان اینکه دشمن به دلیل شور و شوق مراسمات مذهبی زنجان طمع زیادی به این شهر دارد، افزود: نظارت و رصد اخبار فرهنگی و مذهبی این شهر می تواند در کاهش انحرافات نقش موثری داشته باشد.

حجت الاسلام دشتکی در ادامه یکی از وظایف واحد روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان را ارتباط مستمر با روابط عمومی مرکز اعلام کرد و گفت: استان زنجان سرشار از پتانسیلهای لازم برای اجرای برنامه های ملی است تا ظرفیت استان را برای سایر استانها معرفی کند و یکی از مصادیق این امر برگزاری نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی در زنجان بود که برگزاری این نمایشگاه فراتر از یک نمایشگاه ملی بود و این امر تاکنون در کشور رخ نداده بود که در سال نوآوری و شکوفایی در زنجان با استقبال پرشور برپا شد.

حجت الاسلام دشتکی تأکید کرد: یکی از محورهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بحث دانایی محوری است که این امر بدون تولید در حوزه فرهنگ غیر ممکن است و بنابراین حضور پر رنگ و موثر استان در حوزه فرهنگی و مذهبی و شناسایی کارشناسان این حوزه و استفاده از نظرات آنان در قالب مقالات منتشره در مجلات رخداد و بشری امری ضروری است.

وی یکی از ویژگی­های اخبار را ارسال به موقع به رسانه ها اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به جایگاه اصیل زنجان در مسائل فرهنگی و مذهبی باید محصولات فرهنگی ارسال شده به مرکز نیز از کیفیت بسیار خوبی برخوردار باشد.