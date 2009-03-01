تلفات ناشی از کشند قرمز در آبزیان 30 تن اعلام شد

کاظم عبدی در گفتگو با مهردرخصوص اقدامات سازمان در ارتباط با پدیده جلبکی کشند قرمز در سواحل جنوبی کشورگفت: پدیده کشند قرمز یا شکوفایی جلبکی خطرناک دراثر تکثیر سریع پلانگتونهای گیاهی ایجاد می شود، البته این پدیده همیشه به رنگ قرمز دیده نمی شوند و رنگ آن بستگی به رنگ دانه های داخل این سلولهای گیاهی دارد.

مدیرکل دفتر بهداشت و مبازره با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشوربا بیان اینکه پدیده های کشند قرمز همیشه خطرناک نیستند افزود: در حال حاضربیش از4 هزار گونه جلبک دریایی در دنیا وجود دارد که کمتر از 2 درصد آنها حدود 70 تا 80 گونه سمی و خطرناک است.

وی عنوان کرد: پدیده کشند قرمز دراثر ورود مواد آلی به منابع آبی ایجاد می شود و به طورعمده ورود فاضلابهای انسانی، صنعتی و کشاورزی به منابع آبی زمینه مناسبی را برای شکوفایی وتکثیر سریع پلانگتونها فراهم می کند.

عبدی اعلام کرد: براساس گزارشات سازمان خواربارجهانی (FAO )، در حال حاضر بیش از 50 نقطه خطرناک به لحاظ وجود این پدیده در دنیا وجود دارد که باعث خسارات و تلفات آبزیان می شود، به نحویکه میزان خسارت سالیانه در آمریکا بیش از 40 میلیون دلار و در کره جنوبی 95 میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به تلفات آبزیان، کاهش صنعت توریسم و فعالیتهای گردشگری، کاهش صید و صیادی به دنبال بروز شکوفایی جلبکی خاطرنشان کرد: از مهرماه سالجاری در ایران گونه جدیدی از شکوفایی جلبکی تحت عنوان کوکلودینیوم (COCHLODINIIOM ) مشاهده شد و پس از وقوع تلفات، بررسیها و مخاطرات ناشی از این بیماری از سوی سازمان شیلات ایران، محیط زیست، مرکز تحقیقات سازمان شیلات ایران و سازمان دامپزشکی کشور بر روی این پدیده آغازشد.

مدیرکل دفتر بهداشت و مبازره با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشوراعلام کرد: ظرف 5 تا 6 ماه اخیر حدود 25 تن تلفات در ماهیان سواحل هرمزگان و 5 تن در سواحل بوشهر دراثر این پدیده ایجاد شده است و هم اکنون به جز سواحل خوزستان مابقی سواحل جنوبی کشور به این بیماری آلوده شده اند.

وی با بیان اینکه کشورهای عمان، امارات و کویت با این گونه شکوفایی جلبکی روبروهستند افزود: تحقیقات و بررسیهای مرکز تحقیقات شیلات ایران نشان می دهد تاکنون هیچ گونه سمی از این جلبک جداسازی نشده است.

مدیرکل دفتر بهداشت و مبازره با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشوربا بیان اینکه بالغ بر 90 درصد تلفات در آبزیان کف زی بوده در خصوص علت تلفات اظهارداشت: شکوفایی جلبکی منجر به کاهش و کمبود اکسیژن درآب می شود و این امر خفگی ماهیان را به دنبال دارد، ضمن اینکه مرگ جلبکها ساختار ژله ای بر روی مرجانها و آبزیان را ایجاد می کند که در نهایت با تلف شدن آنها و ایجاد بوی بد در ساحل همراه است.

وی با اشاره به پایداری گونه مذکور بیش از 60 روز عنوان کرد: برای مقابله با این پدیده سه روش مبارزه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک در دنیا صورت می گیرد، این در حالی است که در روشهای فیزیکی از خاک رس زرد استفاده می شود، که البته برای مراکز تکثیر و پرورش آبزیان و قفسهای دریایی کاربرد دارد و برای منابع باز و طبیعی قابلیت کاربردی ندارد، زیرا وارد کردن این مقدار خاک باعث آلوده شدن منابع دریایی می شود.

عبدی با اشاره به استفاده از سموم شیمیایی به منظور مقابله با پدیده کشند قرمز تصریح کرد: استفاده از مقادیرکم سموم شیمیایی می تواند در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان باعث از بین رفتن جلبکها شود، ولی این روش نیز قابلیت کاربردی در منابع آبی را ندارد و دراین منابع باید از روشهای بیولوژیکی استفاده شود.

وی افزود: در حال حاضر مرکز تحقیقات شیلات ایران چگونگی و نحوه مقابله با پدیده کشند قرمز را در دستور کار دارد و پس از نهایی شدن آزمایشات درمنابع آبی اقدامات مقابله ای صورت می گیرد.