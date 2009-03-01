مقاومت گزینه استراتژیک حماس است/ با ایده وطن جایگزین مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، خالد مشعل در جریان دیدار هیئت اردنی با وی در شهر دمشق اظهار داشت: حماس همچنان پروژه آشتی که از مقاومت حمایت می کند و به اصول و آرمانها پایبند است را دنبال می کند.

وی خاطرنشان کرد: حماس جنبشی برای مقاومت باقی خواهد ماند و دولت ها و وزارتخانه ها وسیله ای برای خدمت به ملت است و جایگزین گزینه مقاومت به شمار نمی روند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: کسی که به آشتی ملی از منظر دیگری می نگرد، خیالپرداز است.

مشعل افزود: مقاومت گزینه استراتژیک حماس و دیگر گروه های مقاومت است و این جنبش تا زمان باز پس گیری تمام خاک فلسطین از این گزینه چشم پوشی نخواهد کرد.

وی از سوی دیگر بر پایبندی حماس به آزادی اسرای خود تاکید و تصریح کرد: تا زمانی که این اسرا آزاد نشوند، "گلعاد شالیت" رنگ آزادی را نخواهد دید.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پایان گفت: ما اسکان دائمی آوارگان فلسطینی را نمی پذیریم و به شدت با ایده وطن جایگزین مخالف هستیم.