نظارت بر تخلفات رانندگان در محورهای استان گیلان تشدید می شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: راهور استان با بکارگیری تمام توان کارکنان و تجهیزات خود در ایام باقیمانده سال جاری سعی در مهار و کاهش تصادفات دارد.

حسینی اجرای طرح های انضباط بخشی ترافیکی، حساس کردن شهرداریها و شوراهای شهر و شورای ترافیک نسبت به اصلاح سریع معابر و خط کشیها، نصب تابلو، مرمت چراغهای راهنمایی و سرعت گیرها در جهت کاهش تصادفات را از جمله اقدامات پلیس راهور این استان در آستانه سال نو اعلام کرد.

حسینی با اشاره به اینکه خدمات انتظامی پلیس در روزهای پایانی سال افزایش خواهد یافت، اظهارکرد: با تعامل و همگرایی پلیس و مسولان امنیت ترافیکی در جامعه تحقق می یابد.

وی به عملکرد سال جاری پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان در ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی جامعه اشاره کرد و افزود: در 10 ماه نخست سال جاری در مقاطع مختلف برای 83 هزار و 652 نفر در سطح مدارس و ادارات کلاس آموزشی برگزار شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۱ ‬ درصد افزایش نشان می دهد.

حسینی اظهار داشت: در مدت یاد شده بیش از سه هزار و ‪ ۷۰۰ ‬ دقیقه برنامه تلویزیونی، رادیویی، مطبوعاتی و اطلاع رسانی تولید شده است که این حجم نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر رشد نشان می دهد.

رئیس پلیس راهور گیلان در ادامه بازدید فنی از ‪ ۷۴ ‬ هزار و ‪ ۱۱۸ ‬ فقره خودرو، ‪ ۲۶ ‬ هزار و ‪ ۷۲۸ ‬ تعویض پلاک، تغییر وضعیت ‪ ۳۷۹ ‬ موتورسیکلت و ‪ ۲۰۷ ‬ دستگاه خورو، نقل وانتقال بیش از ‪ ۱۳ ‬ هزار و ‪ ۸۰۰ ‬ مورد خودرو و صدور ‪ ۲۹ ‬ هزاربرگ معاینه و اخراج سه هزار و ‪ ۲۹۰ ‬ دستگاه خودرو فرسوده از سیستم حمل ونقل را از دیگر فعالیتهای پلیس راهنمایی و رانندگی این استان در 10 ماهه نخست امسال اعلام کرد.

وی همچنین یکی از کارهای مهم و حساس راهنمایی و رانندگی در سال ‪ ۸۸ ‬ را اجرایی کردن پروژه سنگین تعویض پلاک و شناسایی انواع موتورسیکلتهای فرسوده و از رده خارج شده استان نام برد.

حسینی با بیان اینکه ‪ ۷۵ ‬ هزار و ‪ ۴۸۲ ‬ فقره انواع گواهینامه رانندگی در 10 ماه اول سال جاری صادر شده است، افزود: در حال حاضر گواهینامه " ب یک " و " ب دو " از طریق پنج آموزشگاه رانندگی که دارای مجوز می باشند در سطح استان صادر می شود.

وی ادامه داد: این آموزشگاهها در شهرهای رشت، آستانه اشرفیه، لنگرود و رودسر با داشتن مجوز مشغول به فعالیت هستند.