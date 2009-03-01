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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۱

اثرات تنشهای کم آبی بر زراعت برنج در گیلان بررسی شد

اثرات تنشهای کم آبی بر زراعت برنج در گیلان بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: راهکارهای فنی و مدیریتی به منظور تعدیل اثرات تنشهای کم آبی بر زراعت برنج سال زراعی 88 در رشت بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این نشست بر ضرورت اتخاذ شیوه های موثر و به موقع فنی، زیربنایی، ترویجی در خصوص حفر و تجهیز چاه های بخش کشاورزی، تعمیق و مرمت آب بندانها و آبگیری به موقع، لایروبی نهرها، تجهیز شهرستانها به ماشین آلات ویژه حفر و لایروبی تاکید شد.

همچنین اطلاع رسانی مستمر شیوه های بهره برداری بهینه از منابع آبهای موجود و روشهای آبیاری تناوبی و ارتقای مدیریت آبیاری مزارع برنج توسط زارعین به شیوه های خبری و ترویجی، اجرایی کردن هرچه سریعتر پروژه های مرتبط به آب زراعی، مشارکت و وحدت رویه کلیه دستگاه های مرتبط بخش کشاورزی همانند سال گذشته از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

این نشست با حضور رئیس، معاونین و مدیران بخشهای تخصصی، مدیران جهاد کشاورزی، کارشناسان مسئول زراعت و آب خاک شهرستانی، مسئولین و کارشناسان سازمان آب منطقه ای گیلان، موسسه تحقیقات برنج کشور، ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری و صندوق بیمه محصولات کشاورزی برگزار شد.

کد مطلب 841025

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