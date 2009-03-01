اثرات تنشهای کم آبی بر زراعت برنج در گیلان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این نشست بر ضرورت اتخاذ شیوه های موثر و به موقع فنی، زیربنایی، ترویجی در خصوص حفر و تجهیز چاه های بخش کشاورزی، تعمیق و مرمت آب بندانها و آبگیری به موقع، لایروبی نهرها، تجهیز شهرستانها به ماشین آلات ویژه حفر و لایروبی تاکید شد.

همچنین اطلاع رسانی مستمر شیوه های بهره برداری بهینه از منابع آبهای موجود و روشهای آبیاری تناوبی و ارتقای مدیریت آبیاری مزارع برنج توسط زارعین به شیوه های خبری و ترویجی، اجرایی کردن هرچه سریعتر پروژه های مرتبط به آب زراعی، مشارکت و وحدت رویه کلیه دستگاه های مرتبط بخش کشاورزی همانند سال گذشته از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

این نشست با حضور رئیس، معاونین و مدیران بخشهای تخصصی، مدیران جهاد کشاورزی، کارشناسان مسئول زراعت و آب خاک شهرستانی، مسئولین و کارشناسان سازمان آب منطقه ای گیلان، موسسه تحقیقات برنج کشور، ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری و صندوق بیمه محصولات کشاورزی برگزار شد.