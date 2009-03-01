اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در سمنان آغاز شد

مهدی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این طرح به منظور کنترل بازار و تنظیم عرضه و تقاضای کالاها و خدمات مورد نیاز مردم استان سمنان در آستانه فرا رسیدن تعطیلات نوروز 88 اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح از امروز تا نیمه اول فروردین ماه سال آینده اجرا می شود، گفت: در این طرح، بازرسان سازمان بازرگانی استان سمنان بر نحوه فروش انواع کالاهای مورد نیاز مردم نظیر کیف، کفش، پوشاک، مواد خوراکی نظارت می‌کنند.

وی افزود: در بخش خدماتی نیز بر شرکت های مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برون شهری و اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی و واحدهای اقامتی، غذاخوری و رستوران های بین شهری نظارت می شود.

به گفته وی، افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال، ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع به شکایات و گزارشات مردمی از اهداف این طرح است که کنترل نظارت بر وضعیت بازار را در این ایام ضروری ساخته است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان سمنان با اشاره به اینکه این طرح در دو مرحله مقدماتی و اجرایی آغاز شده است، گفت: عرصه فعالیت این طرح در دو بخش کالایی و خدماتی است.