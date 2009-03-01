سفر قریب الوقوع نخست وزیر سوریه به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "عباس البیاتی " یکی از نمایندگان عضو ائتلاف عراق یکپارچه در پارلمان این کشور اعلام کرد : ناجی عطری در سفر رسمی خود به عراق با جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر این کشور مذاکراتی انجام می دهد .

به گفته این منبع پارلمانی تقویت روابط بغداد و دمشق در راس موضوعات مذاکره دو طرف قرار دارد و " ناجی عطری" و "نوری المالکی" ریاست نشست کمیته عالی مشترک بین دو کشور را بر عهده دارند.

این درحالی است که طی چند روز اخیر، وزارت امورخارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرد : "ولید المعلم " وزیر امورخارجه سوریه در تماسی تلفنی با همتای عراقی خود از سفر قریب الوقوع یک هیئت بلندپایه سوری با هدف فعال کردن روابط دوجانبه بغداد و دمشق خبر داده بود.

وزارت خارجه عراق روز 22 مهر از آغاز فعالیت سفیر سوریه در بغداد پس از گذشت 30 سال خبر داده بود.از زمان تهاجم نظامی آمریکا به عراق در سال 2003، سفیر سوریه در بغداد دومین سفیر عربی بود که فعالیت خود را در عراق آغاز کرد.

زمان کوتاهی پس از به دست گرفتن قدرت در عراق از سوی صدام دیکتاتور معدوم در سال 1979، روابط دیپلماتیک دمشق و بغداد قطع شد. روابط دیپلماتیک دو کشور در نوامبر 2006 از سر گرفته شد و سوریه برای آغاز روابط مشترک خود سال گذشته در بغداد دفتر نمایندگی ایجاد کرد.

دراین حال بغداد طی هفته گذشته شاهد ماراتون دیپلماتیک بود به گونه ای در این مدت وزیر امورخارجه کویت، انگلیس و هیئتی از اتحادیه اروپا و همچنین هیئتی از بحرین برای بررسی آخرین موضوعات سیاسی و اقتصادی با سران عراقی رایزنی هایی انجام دادند.