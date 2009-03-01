تمامی درآمدهای شهرداری تهران محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین محمدپور ‌زرندی در نشست خبری با نمایندگان رسانه ها گفت: یکی از آرزوهای دیرینه شهرداریها تشکیل موسسه مالی و اعتباری شهر بوده که این آرزو محقق شده و فعالیت موسسه مالی و اعتباری شهر که انتظار می رود در آینده به بانک شهر تبدیل شود.

به گفته وی خرید سهام موسسه مالی و اعتباری شهر با استقبال مواجه شد و شهرداری 45 میلیارد تومان پذیره‌ نویسی برای این موسسه را ظرف 2 روز انجام داد.

محمدپور زرندی با بیان اینکه تعدادی کارت اعتباری موسسه مالی و اعتباری شهر صادر شده است اظهارداشت: صدور این کارتها جزو فعالیتهای موسسه است و امیدواریم موسسه با همکاری بانکهای بین ‌المللی قراردادی منعقد کند و کارتهای اعتباری یا ویزا کارتهای بین‌المللی صادر کند.

معاون شهردار تهران ادامه داد: تا پایان سال کارتهای اعتباری موسسه مالی و اعتباری شهر به شبکه شتاب می پیوندند و استفاده از این کارتها در تمامی بانکها میسر می شود.

وی با اشاره به بودجه سال 88 شهرداری تهران‌ گفت: در بحث درآمدها بودجه شهرداری از 3 هزار و 650 میلیارد تومان در سال جاری به 4 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است.

محمدپور زرندی ادامه داد: 400 میلیارد تومانی که به بودجه اضافه شده مربوط به فایناسها است اما امیدواریم این بودجه در سال 88 محقق شود.

معاون شهردار تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید چرا بودجه سال آینده شهرداری افزایش نیافته است گفت: در کل بودجه سال آینده در حدود 12 الی 13 درصد افزایش یافته و آن هم مربوط به فاینانس است و خود بودجه افزایش نیافته است.

به گفته وی امسال در شهر 6 هزار میلیارد تومان فعالیت انجام شده ولی تا پایان سال درآمد شهرداری 3 هزار و 200 میلیارد تومان است.

محمدپور زرندی با اشاره به بودجه امسال مترو گفت: شهرداری تهران تا امروز 264 میلیارد تومان جواز و بودجه غیر نقدی به مترو داده است و 45 میلیارد تومان جاری بهره ‌برداری کمک کرده است. همچنین 112 میلیارد تومان بدهیهایی سررسید شده مترو از بابت فاینانس در تعهد شهرداری است.

وی ادامه داد: مترو 165 میلیارد تومان از شهرداری اعتبار نقدی نیاز دارد که مقرر کرده‌ ایم 70 درصد آن را پرداخت کنیم و تا کنون 62 یا 63 درصد که تقریبا 115 میلیارد تومان است را پرداخت کرده‌ایم.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران در ادامه درباره لایحه ادغام سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران‌ گفت: 107 شرکت و سازمان تعیین تکلیف شدند. بخش عمده‌ ای از شرکتها درهم ادغام شدند. امیدواریم امسال این مصوبه به مرحله ظهور برسد. کارهای مقدماتی این فعالیت انجام شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بحران مالی بر شهرداری تهران در سال آینده اثر می‌گذارد، گفت: هیچ تاثیرگذاری در شرایط بودجه و درآمدها نخواهیم داشت و تمامی درآمدها طبق پیش ‌بینی ها محقق خواهد شد. در بحث درآمدهای پایدار از 4 هزار میلیارد تومان 700 میلیارد تومان وام است.

محمدپور زرندی با بیان اینکه 890 میلیارد تومان چک‌های امسال در سال آینده وصول خواهد شد ، خاطر نشان کرد: بودجه غیرنقدی شهرداری در سال 88 ، هزار و 200 میلیارد تومان است.

وی افزود: تاکنون 30 هزار میلیارد تومان اموال شهرداری تهران شناسایی شده که پس از تکمیل اسناد ثبت می ‌شود و در عین حال تعهدات شهرداری به دیگر مجموعه ‌ها را به همین میزان ثبت خواهیم کرد.

محمدپور زرندی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شهرداری 602 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دارد، گفت: بخشی از تعهدات پیمانکاران و موافقت نامه‌های آنها در 6 ماهه‌ اول سال جاری به صورت نقدی تنظیم شده است و به همین دلیل بخشی از پیمانکاران نسبت به پرداخت نشدن بدهی ‌ها شکایت داشتند که این مورد تا قبل از پایان سال و در قراردادهای بعدی پیمانکاران رفع می‌شود.

معاون شهردار تهران ادامه داد: بر اساس تبصره موافقت ‌نامه ‌ای از ابتدا با پیمانکاران منعقد می‌شود. برای پروژه‌های غیرنقدی و به صورت شفاف به پیمانکار می‌گویند در برابر کارکرد یا ملک می‌ گیرند یا چک سال بعد.

محمدپور زرندی در مورد بدهی دولت به شهرداری تهران گفت: 320 میلیارد تومان از بدهی های دولت به شهرداری ثبت شده است.

وی یادآور شد: ممیزی املاک در سال آینده‌ تمام می‌شود و تمامی کاربری ها ساماندهی خواهد شد اما در حال حاضر 20 تا 30 درصد کاربری ها در عملکرد اصلی خودشان قرار ندارند.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران در پایان از ایجاد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران برای پرسنل شهرداری به عنوان یک صندوق ثروت ساز یاد کرد.