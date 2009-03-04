کاهش 37 درصدی کشف مواد سوختی قاچاق در کردستان

محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: میزان کشف فرآورده های سوختی در استان کردستان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 37 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص برخورد با قاچاقچیان و همچنین سهمیه بندی بنزین میزان قاچاق سوخت در استان کردستان وارد روند کاهشی شده و به همین میزان نیز امسال میزان کشفیات نیروهای انتظامی با کاهش چشمگیری مواجه بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان افزود: در طول سال جاری دو میلیون و 963 هزار لیتر سوخت قاچاق در استان کردستان کشف شده که بیش از 90 درصد آن گازوئیل و بخش دیگر آن نیز نفت سفید بوده است.

قنبری خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به اقدامات انجام شده در استان کردستان میزان رغبت به قاچاق مواد سوختی به شدت کاهش یافته و هم اکنون نیز موارد اندکی مشغول به انجام این کار هستند که نیروهای انتظامی و یگانهای مرزی به شدت با آنها برخورد خواهند کرد.

وی اجرای طرح انسداد مرزها را بسیار موثر دانست و عنوان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش قاچاق سایر محصولات در بخش کاهش قاچاق سوخت نیز بسیار موثر بوده و امروز امکان عبور و مرور خودرو به صورت غیرمجاز از مرزهای استان کردستان امکان پذیر نیست و این بر روی کاهش قاچاق مواد سوختی بسیار موثر است.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از کاهش پرونده های قاچاق در استان خبر داد و یادآور شد: در سال جاری میزان پرونده های قاچاق زیر 10 میلیون ریال بیش از 67 درصد کاهش داشته و به همین میزان پرونده های قاچاق بیش از 10 میلیون ریال نیز افزایش پیدا کرده است.

قنبری گفت: میزان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 36 درصد افزایش پیدا کرده است که این افزایش در سایه اقدامات و برنامه های پیشگیرانه نیروهای انتظامی به دست آمده است.