پاپ و شخصیتهای دینی واتیکان یک هفته تعمق معنوی خواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیرو نیوز، این هفته معنوی برای کشیشان کاتولیک و تمام اعضای سازمانهای اداری واتیکان در مقرپاپ با هدایت کاردینال فرانسیس آرینزه روز هفتم ماه مارس (17 اسفند) با موعظه و نیایش نهایی خاتمه می یابد.

براساس اعلام واتیکان تمام دیدارهای پاپی در این هفته لغو خواهد شد.

کاردینال آرینز طی یک مصاحبه اعلام کرد ما در این گردهمایی بر معنای پیروی از مسیح تمرکز می کنیم. کشیشان نباید تنها با مسیح ملاقات کنند بلکه باید هر روز از او پیروی کنند.

این هفته معنوی هر ساله نخستین یکشنبه ایام روزه داری برگزار می شود. اگرچه اعمال این هفته از سال 1929 انجام می شده اما پس از پاپی پل ششم بود که این اعمال به هفته اول ایام روزه داری موکول شد.

