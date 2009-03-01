تصویب بسته حمایت از بازار سرمایه در شورای اقتصاد

غلامرضا خلیل ارجمندی در گفتگو با مهر درباره بسته حمایت از بازار سرمایه کشور گفت: بسته ای که توسط سازمان بورس و با همکاری شرکت بورس تهیه شده بود، به شورای اقتصاد ارائه و در این شورا به تصویب رسید.

عضو هیئت مدیره شرکت بورس از پیگیری های وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تصویب و نهایی شدن بسته مذکور خبرداد و افزود: اما بازخورد لایحه در بخش صنعت هنوز مشخص نیست، زیرا قرار بود بانک مرکزی رقمی را به شرکتهای بورسی تزریق نماید.

به گفته وی بانک مرکزی اعلام کرده است که خط اعتباری مورد نظر را به بانکها برای تزریق به صنعت پرداخت نموده و خط اعتباری جداگانه ای را برای آن در نظر نگرفته است.

ارجمندی اضافه کرد: حمایت از شرکتهای بورسی که ممکن است در بحث بحرانهای مالی و بین المللی همچون فولاد و غیره آسیب ببینند در بسته حمایت از بورس دیده شده است.

وی موضوع دیگر مورد توجه در بسته را تزریق نقدینگی به شرکتهای تولیدی که از لحاظ مالی ضعیف شده اند، عنوان و تصریح کرد: در تمام دنیا به منظور حمایت از تولید این کار صورت می گیرد.

به گفته عضو هیئت مدیره شرکت بورس حمایت بانکها از شرکتهای سرمایه گذاری نیز در لایحه دیده شده است، زیرا قبلا اعلام شده بود که بانکها دیگر به شرکتهای سرمایه گذاری پول ندهند، همچنین در بسته مطرح شده است که بانکها شرکتهای سرمایه گذاری خود را یکجا نفروشند.