امضای توافقنامه آتش بس میان دولت سومالی و شورشیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این توافق صلح با تلاش ریش سفیدان و اقدام "شیخ شریف شیخ احمد" رئیس جمهوری جدید سومالی در برقرار کردن قانون شریعت در سومالی به دست آمد.

شیخ احمد که شب گذشته در کنفرانسی خبری سخن می گفت در ادامه از امضای توافقنامه صلح با گروه معارض "حزب الاسلام" خبر داد.

این گروه معارض در هفته گذشته حملات سنگینی را علیه نیروهای دولتی و نیروهای اتحادیه آفریقا که به عنوان صلحبان در موگادیشو حضور دارند انجام داده و در این درگیریها بیش از 50 نفر کشته شدند.

در این درگیریها از سلاح های سنگین و توپخانه ای استفاده می شد و کاخ ریاست جمهوری و مناطق مسکونی پایتخت هدف ده ها خمپاره قرار گرفت.

این درگیریها سه روز پس از کشته شدن 11 نظامی اهل بروندی از نیروهای حافظ صلح وابسته به اتحادیه آفریقا رخ داد. این نظامیان در یک عملیات انتحاری گروه شباب المجاهدین از نیروهای معارض دولت کشته شدند.