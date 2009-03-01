1388سال حساسی خواهد بود / عقب گرد از هدفمندی یارانه ها به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه دولت برنامه ای برای پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها از مجلس ندارد ، گفت: در این راستا مجلس نیز با قدرت و قوت نظیر گذشته لایحه هدفمند کردن یارانه ها را بررسی خواهد کرد و در کمیسیون های تلفیق و ویژه نیز جمع بندی خوبی در خصوص این لایحه صورت گرفته است. بنابراین، نه در دولت و نه در مجلس بحثی برای بازپس گیری این لایحه در دستور کار قرار نگرفته است.

وزیر نیرو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: تنها نکته این لایحه این است که به دلیل اینکه دولت در بودجه سال 88 تاثیر لایحه هدفمند کردن یارانه ها و درآمدهای حاصل از آن را در بودجه های عمرانی ، جاری و سایر موارد نفوذ داده است، بنابراین برای اینکه لایحه دچار خدشه نشود و مجلس بتواند با خیال راحت آن را به تصویب رساند، رئیس جمهور آن نامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی تصریح کرد: اینکه ضرورت هایی برای پیاده سازی لایحه هدفمند کردن یارانه ها حفظ شده تعدیل در آن نیست و رئیس جمهور نیز در پیگیری این امر جدی است. ضمن اینکه همه عقلا تشخیص داده اند که هم اکنون که زمینه اجتماعی و فرهنگی برای پیاده سازی این لایحه فراهم شده و بحث های کارشناسی متعددی نیز بر روی آن صورت گرفته است، عقب گرد از این موضوع به صلاح نیست که امیدواریم مجلس نیز با رویکردی که دولت دارد به صورت مشترک با این نهاد اجرایی پیش رود.

به گفته فتاح در این راستا وزارت نیرو برای اولین بار قیمت های آب و برق را در لایحه بودجه سال 88 در نظر نگرفته است چرا که قرار بر این بود که در لایحه هدفمند کردن یارانه ها این تغییر در نظر گرفته شود. لذا ما چشم به راه تصویب موازی این لایحه با لایحه بودجه سال 88 هستیم.

وزیر نیرو در تحلیل خود نسبت به وضعیت منابع آبی سال 87 گفت: سال 87 به لحاظ تامین آب سال سختی برای کشور بود و ایران سخت ترین سال خشکسالی را طی 20 سال اخیر با متوسط 137 میلی متر بارش تجربه کرد، این در حالی است که آخرین بار در 8 سال قبل کمترین میزان منابع آبی به 148 میلی متر رسیده بود.

وی خاطرنشان کرد: با وضعیت بارندگی های سال 87 فشار زیادی به منابع آبی کشور از جمله سطحی و زیرزمینی وارد شده است ولی با بسیجی که در سطح ملی در دولت ، مجلس و رسانه ها ایجاد شده توانستیم با کمترین مشکل اجتماعی زمان را سپری کنیم و جیره بندی آب نیز نداشته باشیم.

فتاح افزود: نیمه دوم امسال نیز که شروع سال آبی جدید است، امیدواریم به بارندگی متوسط چهل ساله دست یابیم اما تا امروز عقب هستیم و تنها چیزی که ما را امیدوار می کند پیش بینی هواشناسی است که طی سه ماه آتی بارندگی های متعارفی را خواهیم داشت.

وزیر نیرو گفت: هم اکنون وزارت نیرو خود را برای سال جدید که کم آبی را به صورت طبیعی در مخازن شاهد دارد، آماده می کند تا بتوان تامین برق ، آب ، آب شهرهای بزرگ و کشاورزی و شرب را به خوبی انجام دهد. ضمن اینکه از چند ماه قبل ستاد خشکسالی احیا شده و با هماهنگی کامل در حال حرکت و برگزاری جلسات است.

وی تاکید کرد: سال آتی سال حساسی برای کشور است چرا که همزمان با سال آخر کار دولت نهم و همزمان با برگزاری انتخابات است ، ضمن اینکه با اوضاع اقتصادی در دنیا و منطقه نیز قطعا سال 88 سال بسیار حساسی برای کشور خواهد بود.

فتاح از فعال شدن ستاد خشکسالی در همه استانهای کشور خبر داد و گفت: همه تلاش ما این است که اجازه ندهیم آب به جیره بندی برسد ولی این را باید در نظر داشت که منابع آبی ما محدود است و قطعا شیوه مصرف مردم و میزان صرفه جویی آنها می تواند شرایط دیگری را رقم زند.