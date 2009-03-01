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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

ملاباشی به مهر خبر داد:

آمار پرونده دانشجویان در کمیته انضباطی مرکزی/کاهش 30درصدی پرونده‌ها

معاون دانشجویی وزارت علوم آمار و بیشترین دلایل ارجاع پرونده دانشجویان به کمیته مرکزی انضباطی مرکزی وزارت علوم را اعلام کرد و گفت: در سالهای اخیر تعداد پرونده های مورد بررسی در کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم 30 درصد کاهش یافته است.

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته انضباطی مرکزی در وزارت علوم در سالهای اخیر بیشتر برای واحدهای مختلف حالت ارشادی پیدا کرده است و معمولا احکامی به کمیته انضباطی مرکزی ارائه می شود که بحث انتقال یا اخراج دانشجو مطرح باشد.

وی درباره آمار پرونده هایی که به کمیته مرکزی انضباطی ارائه می شود، گفت: خوشبختانه اصلا آمار قابل توجهی نیست و از سال 84 به بعد این آمار بین 30 تا 40 درصد نزول پیدا کرده است.

معاون دانشجویی وزارت علوم اظهار داشت: یک کپی از احکام سایر کمیته های انضباطی بعد از گذشت زمان به ما در کمیته مرکزی انضباطی می رسد و بسیاری از احکام نیز به دلیل اینکه دانشجو بین بدوی و تجدید نظر اعتراض می کند لغو می شود.

کد مطلب 841047

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