موضع وزارت علوم درباره استیضاح زاهدی/ استیضاح در این مقطع قابل تامل است

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحث استیضاح وزیر علوم که این روزها از سوی برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود، گفت: استیضاح از اختیارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است اما تاکنون بحث جدی که نشان دهنده نیاز به استیضاح وزیر علوم باشد مطرح نشده است.



موارد متعددی مطرح نبوده که منجر به استیضاح وزیر علوم شود

وی اضافه کرد: دکتر محمد مهدی زاهدی از ابتدای دولت نهم و فعالیت در کابینه دکتر محمود احمدی نژاد تنها یک بار برای پاسخ به نماینده ای در صحن علنی حاضر شده و به سئوالات نمایندگان پاسخ گفته است که این موضوع نیز دیگر توسط نمایندگان پیگیری نشد. بنابراین موارد متعددی مطرح نبوده که منجر به استیضاح شود.



وزیر علوم تنها یک بار در صحن علنی مجلس به سئوالات نمایندگان پاسخ داده است

قائم مقام وزیر علوم در مورد تعدد حضور وزیر علوم در کمیسیون آموزش نیز به مهر گفت: وزیر علوم هر هفته با نمایندگان مجلس دیدار می کند. علاوه بر آن در مواردی که باید در کمیسیون به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد در کمیسیون حضور یافته است اما حضور وی در صحن علنی مجلس در طول دو مجلس تنها یک بار اتفاق افتاده است.



نمایندگان به جای ادبیات به عملکرد زاهدی نگاه کنند

حسینی در مورد اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که از ادبیات وزیر علوم در برخورد با مردم و نمایندگان مجلس انتقاد کرده بود، گفت: منظور از ادبیات را باید از نماینده مذکور پرسید اما آنچه مهم تر از لحن کلام و نحوه گفتار است، عملکرد وزارت علوم است بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس به جای نحوه گفتار به عملکرد وزیر علوم توجه کنند.



قائم مقام وزیر علوم با بیان اینکه بحث استیضاح در روزهای پایانی فعالیت دولت نهم قابل تامل است به مهر گفت: نمایندگان مجلس و استیضاح کنندگان را دعوت می کنیم تا در یک نشست و گفتگو با وزیر علوم مسائل خود را مطرح کنند تا آنچه لازم است در اختیار آنها قرار داده شود تا مشکل موجود رفع شود.



استیضاح در این مقطع زمانی تا چه اندازه می تواند جدی یا مفید باشد؟

وی با تاکید بر اینکه نباید مشکل خاصی درباره فعالیت دکتر زاهدی وجود داشته باشد، ادامه داد: پیش از این نیز استیضاح وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی هم مطرح بود اما با توجه به اینکه در روزهای پایانی فعالیت دولت نهم هستیم و مهمتر از آن در فصل بودجه قرار داریم به نظر می رسد بحث استیضاح وزیر علوم قابل تامل و این سوال مطرح باشد که آیا استیضاح در این مقطع زمانی می تواند جدی یا مفید باشد.



قائم مقام وزیر علوم در ادامه تاکید کرد: وزارت علوم از نقدها و نقطه نظرات نمایندگان مجلس و سایر مسئولان نظام استقبال می کند اما در مجموع وزارت علوم در دولت نهم وظایف و ماموریت های خود را انجام داده است.

به گزارش مهر، طرح استیضاح وزیر علوم با 30 امضا تهیه شده و به هیئت رئیسه تقدیم شده است.

سید کاظم موسوی - یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احمدی نژاد فرد بسیار خوب، متدین و پرکاری است اما متأسفانه تعداد معدودی از وزرای وی به مردم و نمایندگان بی توجه هستند که یکی از آنها وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی اظهار داشت: به اعتقاد من وزیر علوم رفتار و ادبیات خود را با نمایندگان تاکنون اصلاح نکرده است و ادبیات ضعیفی در برخورد با نمایندگان دارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات موجود در دانشگاهها یکی دو تا نیست گفت: به ویژه در بحث کنکور 87 علیرغم پافشاری مجلس برای افزایش 10 درصدی ظرفیت، وزارت علوم به درستی این قانون را اجرا نکرده است.

وی با اشاره به موارد دیگری از استیضاح وزیر علوم اظهار داشت: در ارتباط با برخی از مدیریتهای آموزش عالی در برخی استانهای کشور ضعیف عمل می شود و برخی از این مدیران با روحیه غرض ورزی در دانشگاهها مدیریت می کنند.

موسوی اضافه کرد: بدین ترتیب وضعیت نابسامان و عدم اعتماد میان دانشجو و استاد در دانشگاههای کشور ایجاد شده است.

همچنین بهمن اخوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسه طراحان استیضاح وزیر علوم با رئیس مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به توافقی مشترک خبر داده است.