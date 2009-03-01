استاد دانشگاه ماساچوست در گفتگو با مهر: یک دهه تا نانو رایانه ها فاصله داریم

پروفسور توماس راسل استاد برجسته علوم پلیمری و مهندسی دانشگاه ماساچوست در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: فناوری نانو در سالهای اخیر توسعه خیره کننده ای داشته است و امید زیادی داریم با استفاده از این دانش نوپا تحولات جدیدی را در صنایع الکترونیک سازی ایجاد کنیم.



مدیر مرکز علوم تحقیقات مواد و مهندسی پلیمرهای دانشگاه ماساچوست افزود: در سالهای اخیر و همپای سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهان، تلاش زیادی برای توسعه دانش فرآیند خودکار مونتاژ ریزتجهیزات بر روی سطوح کوچک صورت گرفته است. این فرآیند گام بزرگی به سوی توسعه دانش نانوالکترونیک به حساب می آید.



وی که عمده تحقیقات خود را بر روی ساختار نانویی پلیمرها متمرکز کرده است ادامه داد: بی شک تصور ذخیره سازی حدود 250 فیلم دی وی دی بر روی سطح بسیار محدودی که شاید به سختی از اندازه یک سکه تجاوز می کند در نوع خود هیجان برانگیز است. این محقق سرشناس در ادامه گفت: طراحی نانوساختارها می تواند راه را برای طراحی و ساخت نانو تجهیزات الکترونیکی هموار سازد.



استاد دانشگاه ماساچوست افزود: فناوری ساخت ریز سازه های الکترونیکی در بیش از یک دهه گذشته توسعه قابل توجهی داشته است اما به نظر می رسد همزمان با توسعه دانش نانو این فرآیند آنچنان که تصور می شده توسعه پرشتاب نداشته است.



پروفسور راسل درخصوص میانبرهایی که برای توسعه دانش نانوتجهیزات الکترونیکی می توان متصور شد به مهر گفت: مهمترین چالشی که فرا روی دانشمندان در توسعه این دانش بوده است، دستیابی به تکنیک های مؤثر برای فشرده سازی مولکولهایی است که به جهت چگالی بالا می توانند حجم قابل توجهی از اطلاعات را در خود ذخیره سازند.



مدیر مرکز علوم تحقیقات مواد و مهندسی پلیمرهای دانشگاه ماساچوست در ادامه به مهر گفت: اکنون نوبت به این رسیده است که گامهای شجاعانه ای برداشته شود و از میکروالکترونیک به نانوالکترونیک برسیم.



وی خاطر نشان کرد: با توجه به پیشرفتهایی که صورت گرفته است می توان از هم اکنون متصور شد که تا 10 یا 15 سال آینده مفهومی تحت عنوان "نانو رایانه ها" به واقعیت نزدیک و حتی تبدیل شود.

کد مطلب 841052