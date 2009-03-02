میوه شب عید مردم استان قزوین تامین شده است

رضا افرازه رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین در گفتگوبه خبرنگار مهر در قزوین گفت: به منظور رفاه حال شهروندان یک هزار و 600 تن میوه شامل یک هزار و 300 تن پرتقال و 500 تن سیب برای روزهای پایانی سال خریداری شده است که نیاز مردم به میوه شب عید تامین شود.

افرازه اظهار داشت: فروش میوه ها در مراکز تعیین شده از نیمه اسفند ماه امسال آغاز می شود و تا 30 فرو.ردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت و مردم می توانند از طریق شبکه های توزیع در سطح استان نسبت به تهیه میوه مورد نیاز خود با نرخ مصوب و زیر قیمت بازار اقدام کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین افزود: امسال سهمیه شهرستان قزوین با همکاری شرکت غله و سازمان تعاون روستایی توزیع خواهد شد که در این زمینه شش مرکز تعاون روستایی و16 واحد صنفی با سازمان بازرگانی استان همکاری خواهند کرد.

افرازه از شهروندان استان قزوین خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی از جمله گرانفروشی و عدم عرضه کالای مرغوب، مراتب را با شماره تلفن 124 به ستاد خبری بازرگانی استان اطلاع دهند.