طراحی نرم افزار جامع سیستمهای حمل و نقل ریلی الکتریکی در کشور

دکتر حسین مختاری مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این نرم افزار با موفقیت در خط یک متروی تهران مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نسبت به نرم افزارهای مشابه خارجی از دقت و کارایی بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به قابلیتهای گسترده مکانیکی و الکتریکی این نرم افزار افزود: طراحی سیستم انرژی الکتریکی مترو از پستهای تغذیه تا کابلهای فشار قوی، تعداد پستهای برق تغذیه مورد نیاز و سنجش قطعات مرتبط با آن از قابلیتهای این نرم افزار است.

مختاری در ادامه اظهار داشت: این نرم افزار توانایی اندازه گیری میزان مصارف انرژی قطارها را در "هد وی"های مختلف (فاصله زمانی بین حرکت دو وسیله نقلیه و یا قطار از یک نقطه به نقطه دیگر) دارا است. همچنین به کمک آن می توان زمان بندی بهینه حرکت قطارها را در بازه های زمانی مختلف ارائه داد.

مجری طرح با اشاره به این مطلب که این تکنولوژی تاکنون تنها در اختیار چند کشور خارجی بوده است، خاطرنشان کرد: استفاده از این نرم افزار با توجه به بومی شدن دانش آن می تواند هزینه های مربوط در بحث طراحی، مشاوره و اجرا را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

این محقق کاهش مصرف انرژی تا 20 درصد در سیستمهای حمل ونقل ریلی الکتریکی را از دیگر مزایای بهره گیری از این نرم افزار ذکر کرد و اظهار داشت: استفاده از این نرم افزار در مطالعه و طراحی سیستمهای حمل و نقل الکتریکی درون شهری و برون شهری مانع خروج ارز از کشور و بومی شدن دانش فنی آن می شود.