عیدی 250 هزار تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شد

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان عیدی پرداخت شده را 250 هزار تومان عنوان کرد و افزود: « بر اساس تصمیم مدیر عامل سازمان ، عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی همچون بازنشستگان کشوری تعیین شد.»

سال گذشته نیز عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همسان با بازنشستگان کشوری (200 هزار تومان) تعیین شد و امسال علیرغم اینکه به گفته کارشناسان اقتصادی با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم فقط 50 هزار تومان به عیدی قشر زحمت کش بازنشسته افزوده شد.

به گفته سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بیش از 60 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر بوده و در تامین معاش با مشکل مواجه هستند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: « بن نقدی 120 هزار تومانی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی همراه با عیدی به حساب بازنشستگان واریز شده است. »

به گفته خبارها، حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز هفته گذشته پرداخت شده است.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درباره گفته برخی بازنشستگان مبنی بر عدم پرداخت عیدی گفت: « ممکن است این مشکل به شعب بانک ها مربوط شود که به طور حتم طی دو روز آینده حل خواهد شد، اما با این حال باید گفت که عیدی و بن نقدی تمامی بازنشستگان به حساب آنان واریز شده است.»