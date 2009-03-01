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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۵

اروپا از تحریم اقتصادی ایران زیان سنگینی می بیند

اروپا از تحریم اقتصادی ایران زیان سنگینی می بیند

خبرگزاری "ترند" جمهوری آذربایجان در گزارشی از خسارت سنگین کشورهای اروپایی بر اثر تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا و متحدانش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است: از آنجایی که آمریکا هیچ منافعی در جمهوری اسلامی ایران ندارد به دنبال تحریم های متوالی بر علیه ایران است ولی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس با پیروی از سیاستهای آمریکا و تحریم کردن ایران تنها منافع اقتصادی خود را در این کشور به خطر می اندازند و زیانهای اقتصادی زیادی متحمل می شوند.

همچنین " کلمنت ترم" کارشناس فرانسوی در این باره گفت: نیاز بازار اروپا به انرژی ایران اجتناب ناپذیر است و تحریم های اروپا علیه ایران، روابط تجاری ایران و کشورهای اروپایی را تحت الشعاع قرار می دهد.

این در حالی است که در حال حاضر اتحادیه اروپا برای دستیابی یه گاز ایران از طریق خط لوله " نابوکو" روابط دیپلماتیک زیادی را با ایران آغاز کرده است.

کد مطلب 841057

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