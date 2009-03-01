اروپا از تحریم اقتصادی ایران زیان سنگینی می بیند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است: از آنجایی که آمریکا هیچ منافعی در جمهوری اسلامی ایران ندارد به دنبال تحریم های متوالی بر علیه ایران است ولی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس با پیروی از سیاستهای آمریکا و تحریم کردن ایران تنها منافع اقتصادی خود را در این کشور به خطر می اندازند و زیانهای اقتصادی زیادی متحمل می شوند.

همچنین " کلمنت ترم" کارشناس فرانسوی در این باره گفت: نیاز بازار اروپا به انرژی ایران اجتناب ناپذیر است و تحریم های اروپا علیه ایران، روابط تجاری ایران و کشورهای اروپایی را تحت الشعاع قرار می دهد.

این در حالی است که در حال حاضر اتحادیه اروپا برای دستیابی یه گاز ایران از طریق خط لوله " نابوکو" روابط دیپلماتیک زیادی را با ایران آغاز کرده است.