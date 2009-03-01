به گزارش خبرنگار مهر، نان غنی شده به برخی از مواد پروتئینی و ویتامینی از اوایل دی ماه امسال و بعد از چند ماه تاخیر از سوی وزارت بازرگانی بین 300 هزار دانش‌آموز مناطق 14 تا 20 تهران در حال توزیع است.

به گفته رئیس کمیته شیر مدارس نان غنی‌شده یکروز در میان به عنوان میان‌وعده بین دانش‌آموزان این مدارس با هدف ترویج فرهنگ استفاده از مواد خوراکی مغذی و مقوی توزیع می‌شود که در ابتدا با استقبال خوب دانش‌آموزان و حتی معلمان روبرو شد.

گرچه کمیته شیر مدارس در ابتدای اجرای طرح عنوان کرد در توزیع نان غنی شده دچار مشکلاتی است و نمی تواند به صورت گسترده این نان را در سطح تمام مدارس توزیع کند تا دانش آموزان بتوانند آن را به همراه شیر استفاده کنند، اما گویا مشکل جدیدی هم بر مشکلات این کمیته اضافه شده است.

یکی از معلمان مدرسه راهنمایی منطقه 14 در این باره می گوید: در ابتدای اجرای طرح، نانهای غنی شده بسیار با کیفیت و مرغوب بودند و علاوه بر دانش آموزان که دوست داشتند به جای یکی چند نان بخورند، ما معلمان هم از خوردن این نان لذت می بردیم.



الان دو یا سه هفته ای است که کیفیت نانها پایین آمده و بوی ماندگی می دهد که باعث شده دانش آموزان نسبت به خوردن این نان راغب نباشند معلم یکی از مدارس تهران

این معلم اضافه کرد: اما الان دو سه هفته ای است کیفیت نانها پائین آمده و بوی ماندگی می دهد که باعث شده دانش آموزان نسبت به خوردن این نان راغب نباشند و به همین دلیل تعداد زیادی از نانها در دفتر مدرسه باقی بماند.

این معلم می گوید که "می ترسیم عاقبت توزیع نان غنی شده هم به سرانجام شیر مدارس ختم شود و با یک پشتوانه ذهنی ایجاد شده در ذهن دانش آموزان این نانها هم استفاده نشود."

اما رئیس کمیته شیر مدارس در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون گزارشی در این باره به ما اعلام نشده ولی گزارش شما از این مدرسه را پیگیری می کنیم و قطعا بازرسهای ویژه خود را به آنجا می فرستیم تا ریشه این مشکل را پیدا کنیم.

یعقوبی فر ادامه داد: قطعا اگر مشکل از تولید کنندگان و یا توزیع کنندگان نان غنی شده باشد، پیگیری و خواهان حل آن می شویم.

هم اکنون 300 هزار دانش آموز در مدارس مناطق جنوبی تهران تحت پوشش این طرح قرار دارند که به گفته رئیس کمیته شیر مدارس، توزیع نان غنی شده از سال آینده و در صورت همکاری وزارت بازرگانی در سطح مدارس شهر تهران و حتی کشور گسترش می یابد.