تنها نیمی از متقاضیان مسکن مهر در قزوین واجد شرایط هستند

مدیر کل تعاون استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: تاکنون 86 هزارو 305 نفر برای دریافت مسکن مهر در استان ثبت نام کرده اند که پس از بررسی مدارک فقط 50 درصد متقاضیان واجد شرایط شناخته شده اند.

سید صادق سیاهپوش افزود : تاکنون 14 هزار و 100 نفر مبلغ یک میلون ریال هزینه مرحله اول را پرداخت کرده اند که در حال حاضر نقشه های آماده سازی در 9 شهر استان آماده شده است که حداکثر در مدت سه سال واحدهای مسکونی به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی در خصوص تسهیلات ارائه شده به متقاضیان اظهار داشت: در 10 ماهه امسال 60 میلیارد ریال از سوی صندوق تعاون و 90 میلیارد ریال نیز به منظور تامین مسکن اجاره ای 5 ساله از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت شده است.

سیاهپوش در مورد تعاونیهای ایجاد شده در سالجاری نیز یادآور شد:در سالجاری 150 تعاونی با افزایش 200 هزار عضو در استان تشکیل شده که 7 هزار فرصت شغلی هم ایجاد کرده است.

وی افزود : با انعقاد تفاهم نامه با 18 دستگاه اجرایی استان تعداد تعاونیها تا آخر امسال به 250 تعاونی خواهد رسید.