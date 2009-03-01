تخصیص کامل بودجه 9 ماهه سازمان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر که بودجه تخصیص یافته برای سازمان کامل تخصیص داده شده، اما اگر تخصیصی بودجه کمتر از مقدار اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه باشد، سازمان در پرداخت مستمریها و یارانه های به مددجویان دجار مشکل می شود.

دکتر ابوالحسن فقیه ادامه داد: توزیع بن های شب عید از هفته گذشته شروع شده و اعتبار آن نیز به طور کامل تخصیص داده شده است. اعتبار سبد کالای ماه رمضان نیز از سوی دولت تصویب شده و از طرف وزارت رفاه در اختیار مددجویان قرار می گیرد. در مورد عدم پرداخت آن نیز باید پیگیریهای لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد مستمری سال آینده مددجویان نیز بیان کرد: افزایش مستمری مددجویان با توجه به وضعیت بودجه تصویبی از سوی مجلس و قیمت جهانی نفت و.... تعیین می شود. سازمان نیز حداقل افزایش 50 درصدی مستمری و یارانه مددجویان را در بودجه سال آینده لحاظ کرده که باید منتظر تصویب مجلس شورای اسلامی باشیم.

فقیه افزود: رشد بودجه کلی سازمان بهزیستی در لایحه بودجه سال آینده 5 درصد بوده و بیشترین آن مربوط به بخش مستمریهای مددجویان است.