لیورپول دست از قهرمانی شست/ پیروزی دیرهنگام چلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میدلزبرو دیشب در حالی در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر مقابل لیورپول به برتری رسید که در 14 بازی گذشته خود موفق به کسب پیروزی نشده بود.

ژابی آلونسو (32 - گل به خودی) و تونگای شانلی (63) گل‌های میدلزبرو را در این دیدار به ثمر رساندند. این نخستین شکست لیورپول در 15 بازی گذشته بود.

چلسی در دیگر دیدار برگزار شده دیشب با نتیجه 2 بر یک مقابل ویگان اتلتیک به برتری دست یافت. جان تری (25) و لمپارد (90) برای چلسی گلزنی کردند و تک گل ویگان توسط کاپو در دقیقه 82 به ثمر رسید.

در دیگر دیدارهای برگزار شده دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* اورتون 2 - وست برومویچ صفر

* آرسنال صفر - فولهام صفر

در ادامه این رقابت‌ها، امشب دیدارهای زیر برگزار می شود:

* هال سیتی - بلکبرن

* وستهام - منچسترسیتی

* بولتون - نیوکاسل

* آستون ویلا - استوک سیتی

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 62 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- چلسی 55 امتیاز - تفاضل گل 31+

3- لیورپول 55 امتیاز - تفاضل گل 23+

4- آستون ویلا 51 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- استوک سیتی 25 امتیاز(یک بازی کمتر)

19- بلکبرن 23 امتیاز(دو بازی کمتر)

20- وست بروم 22 امتیاز