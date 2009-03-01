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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

لیورپول دست از قهرمانی شست/ پیروزی دیرهنگام چلسی

لیورپول دست از قهرمانی شست/ پیروزی دیرهنگام چلسی

امید تیم فوتبال لیورپول برای کسب اولین عنوان قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر انگلستان با شکست مقابل میدلزبرو رنگ باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میدلزبرو دیشب در حالی در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر مقابل لیورپول به برتری رسید که در 14 بازی گذشته خود موفق به کسب پیروزی نشده بود.

ژابی آلونسو (32 - گل به خودی) و تونگای شانلی (63) گل‌های میدلزبرو را در این دیدار به ثمر رساندند. این نخستین شکست لیورپول در 15 بازی گذشته بود.

چلسی در دیگر دیدار برگزار شده دیشب با نتیجه 2 بر یک مقابل ویگان اتلتیک به برتری دست یافت. جان تری (25) و لمپارد (90) برای چلسی گلزنی کردند و تک گل ویگان توسط کاپو در دقیقه 82 به ثمر رسید.

در دیگر دیدارهای برگزار شده دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* اورتون 2 - وست برومویچ صفر
* آرسنال صفر - فولهام صفر

در ادامه این رقابت‌ها، امشب دیدارهای زیر برگزار می شود:
* هال سیتی - بلکبرن
* وستهام - منچسترسیتی
* بولتون - نیوکاسل
* آستون ویلا - استوک سیتی

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 62 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- چلسی 55 امتیاز - تفاضل گل 31+
3- لیورپول 55 امتیاز - تفاضل گل 23+
4- آستون ویلا 51 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- استوک سیتی 25 امتیاز(یک بازی کمتر)
19- بلکبرن 23 امتیاز(دو بازی کمتر)
20- وست بروم 22 امتیاز

کد مطلب 841064

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