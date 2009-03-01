افزایش 33 درصدی ظرفیت فولاد خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)، با بهره برداری از این طرح که با هزینه ای حدود 2400 میلیارد ریال به اجرا در آمده بیش از 33 درصد به ظرفیت تولید کارخانه فولاد خوزستان و 8 درصد به ظرفیت کل تولید فولاد کشور افزوده می شود.

طرح افزایش ظرفیت فولاد خوزستان در قالب فاز دوم توسعه این کارخانه اجرا شده و هفت ماه زودتر از موعد برنامه ریزی شده به اتمام رسیده است . این طرح قرار بود طبق برنامه معمول در پایان نیمه نخست سال آتی به بهره برداری برسد که با تلاش شبانه روزی و همت یکپارچه کارکنان هم اکنون راه اندازی شده است.

افزایش ظرفیت جدید با بهره برداری از طرح های ابتکاری در بخش های مختلف کارخانه از جمله گندله سازی ،حمل مواد ، جمع آوری دود، تصفیه خانه آب، بخش احیا و قسمت های مختلف فولاد سازی میسر شده است.

فولاد خوزستان تاکنون با ظرفیت 2 میلیون و 400 هزار تن فولاد خام در سال جایگاه دومین قطب تولید فولاد کشور را به خود اختصاص داده و هم اکنون ظرفیت تولید سالانه آن به سه میلیون و 200 هزار تن بالغ می گردد.