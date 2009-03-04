امسال صدور کارت بازرگانی در گیلان 20 درصد رشد داشت

رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال جاری بیش از 612 فقره کارت بازرگانی در استان گیلان صادر و تمدید شده است که از این میزان 348 فقره تمدیدی و 264 فقره صادره می باشد.

وی عنوان کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ آمار کارت صادره 13 درصد و از لحاظ آمار کارت تمدیدی 26 درصد افزایش را نشان می دهد که در کل بیانگر 20 درصد رشد در آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی است.

وی همچنین ازآغاز آموزش دوره به بافی برای قالیبافان در گیلان خبر داد و افزود: این دوره ها مشتمل بر ‪ ۱۲دوره آموزش به‌ بافی روستایی و ‪ ۱۲دوره به بافی برای بافندگان فرش در شهرهاست .

امینی اظهارکرد: دراین دوره های آموزشی بین ۷۲۰ تا ۸۴۰ نفر از قالیبافان سراسر استان آموزشهای لازم را در زمینه قالیبافی از مربیان و فارغ التحصیلان رشته فرش فرا می‌گیرند.

رئیس سازمان بازرگانی گیلان ادامه داد: این دوره های آموزشی با هدف بهبود سطح فعالیتهای قالیبافان، افزایش کیفیت و کمیت تولید فرش دستبافت، تشویق قالیبافان به تولید فرشهای صادراتی، آشنایی با حقوق اجتماعی و مزایای بیمه و آشنایی با قیمتهای روز بازار فرش برگزار می‌شود.