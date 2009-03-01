تشکیل 50 انجمن صنفی ایمنی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم سلطانی نسب امروز در اولین گردهمایی اعضای انجمن های صنفی کارگری ، مسئولین ایمنی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در تهران گفت: کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه ها با هدف کاهش حوادث ناشی از کار و به دنبال استفاده از ظرفیت های موجود در این بخش ایجاد شده است.

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر کارگاه های بالای 25 نفر کارگر که در کشور حداقل 13 هزار و حداکثر 34 هزار کارگاه را تشکیل می دهند دارای کمیته های فنی و بهداشت کار خواهند شد.

وی برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های انجمن های صنفی کارگری را در بخش ایمنی از نیمه دوم سال 85 اعلام کرد و افزود: در این خصوص قرار است بر اساس مصوبه و تفاهم صورت گرفته رشته حفاظت فنی ( کار و ایمنی ) در دانشگاه جامع علمی و کاربردی ایجاد و شروع به پذیرش دانشجو به ویژه اعضای کمیته های فنی سراسر کشور کند.

سلطانی نسب در ادامه سخنانش تعداد کمیته های حفاظت فنی را در ابتدای دولت نهم 13 کمیته اعلام و بیان داشت: این تعداد در انتهای 86 به 35 انجمن و در پایان بهمن ماه سال 87 نیز به 50 انجمن صنفی که در سه کانون استانی سازماندهی شده اند رسید.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: ایمنی باید از داخل کارگاه ها آغاز و از طریق تقویت کمیته های حفاظت فنی گسترش یابد.