مجموعه "گلستان" روی میز تدوین است

علی آقاجانزاده تهیه‌کننده پروژه در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون تصویربرداری 70 درصد از این مجموعه نوروزی در شهرک سینمایی غزالی به پایان رسیده است و همزمان با تصویربرداری هومن ربیعی مشغول تدوین و بهنام صبوحی مشغول ساخت موسیقی متن این پروژه است.

مجموعه "گلستان" در 30 قسمت 15 دقیقه‌ای به سفارش شبکه قرآن برای پخش در ایام نوروز تهیه می‌شود. محمد بیراوند و تیرداد سخایی فیلمنامه را بر مبنای طرح اولیه آقاجانزاده نوشته‌اند و قصه‌ها برگرفته از ادبیات کهن و امثال و حکم است.

در "گلستان" داود فتحعلی‌بیگی، جمشید جهانزاده، کیهان ملکی، محمد برسوزیان، فخرالدین صدیق‌شریف، عنایت بخشی، ارژنگ امیرفضلی، مرتضی کاظمی، مختار سائقی، میرصلاح حسینی، زهرا سعیدی، صدیقه کیانفر، هنگامه زارع، آتوسا گودرزی، مهری امیرحسینی، میترا خواجیان، مینا حسینی و ... بازی می‌کنند.

هومن ربیعی همزمان با تصویربرداری پروژه را تدوین می‌کند و عوامل این پروژه عبارتند از علی شاهیده مدیر تصویربرداری، مریم دوستی طراح گریم، محمود فتح‌نیا طراح صحنه و لباس، شیدا سجادیان منشی صحنه و سیدمحسن میرحسینی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز.