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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۴

عباسی به مهر خبرداد:

آخرین وضعیت تعاونی های راکد در کشور

آخرین وضعیت تعاونی های راکد در کشور

وزیر تعاون گفت: همیشه تعدادی از تعاونی ها هستند که به رکود می خورند ولی 80 درصد از تعاونی ها در کشور فعالیت موفقی دارند.

محمد عباسی در گفتگو با  خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تعاونی های راکد کشور و اقدامات وزارت تعاون در این ارتباط گفت: در اقتصاد مقدور نیست که گفته شود تمام کسانی که وارد جریان اقتصادی می شوند موفق هستند.

وزیر تعاون ایجاد شدن شرایط رکود را در تعاونی ها مانند بخشهای دولتی و خصوصی اجتناب ناپذیر خواند و اظهارداشت: نمی توان گفت که روزی تمام تعاونی های راکد از این وضعیت خارج می شوند و تمامی آنها با موفقیت کار خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در هر حال همیشه تعدادی تعاونی جدید وارد عرصه فعالیت می شوند که ممکن است برخی موفق و برخی دیگر ناموفق عمل کنند.

عباسی خاطرنشان کرد: مهم این است که اکثریت تعاونی ها بتوانند موفق عمل کنند به نحوی که در کشور 80 درصد تعاونی جزو تعاونی های موفق محسوب می شوند.

وزیر تعاون ، تعاونی هایی را موفق خواند که بین مدیریت ، توانمندی تعاونی و اعضا رابطه درستی برقرار باشد.

وی در زمینه اقدامات و حمایت های وزارت تعاون برای کاهش تعداد تعاونی های راکد گفت: در این رابطه در تمامی استانها جلسات و کمیسیونهایی تشکیل شده که قرار است برخی دیگر از دستگاهها نیز در این مورد مساعدت داشته باشند.

عباسی از برگزاری جلسات با برخی بانکها و تشکیل کمیته های بحران نیز سخن گفت و بیان داشت: کمک و حمایت از فعالیتهای اقتصادی نه تنها در تعاون بلکه در تمام بخشهای دیگر نیز بسیار مهم و ضروری است.

وزیر تعاون تاکید کرد: در هر حال سرمایه های مردم در تعاونی ها و غیر تعاونی ها وجود دارند که باید از هدر رفتن آنها جلوگیری شود.

وی افزود: چون تعاونی ها گستره  وسیع تری از مردم را تشکیل می دهند و ذی نفعان در آن بیشتر است، مشکلات نیز بیشتر نمودار می شود.

کد مطلب 841075

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