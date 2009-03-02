آخرین وضعیت تعاونی های راکد در کشور

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تعاونی های راکد کشور و اقدامات وزارت تعاون در این ارتباط گفت: در اقتصاد مقدور نیست که گفته شود تمام کسانی که وارد جریان اقتصادی می شوند موفق هستند.

وزیر تعاون ایجاد شدن شرایط رکود را در تعاونی ها مانند بخشهای دولتی و خصوصی اجتناب ناپذیر خواند و اظهارداشت: نمی توان گفت که روزی تمام تعاونی های راکد از این وضعیت خارج می شوند و تمامی آنها با موفقیت کار خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در هر حال همیشه تعدادی تعاونی جدید وارد عرصه فعالیت می شوند که ممکن است برخی موفق و برخی دیگر ناموفق عمل کنند.

عباسی خاطرنشان کرد: مهم این است که اکثریت تعاونی ها بتوانند موفق عمل کنند به نحوی که در کشور 80 درصد تعاونی جزو تعاونی های موفق محسوب می شوند.

وزیر تعاون ، تعاونی هایی را موفق خواند که بین مدیریت ، توانمندی تعاونی و اعضا رابطه درستی برقرار باشد.

وی در زمینه اقدامات و حمایت های وزارت تعاون برای کاهش تعداد تعاونی های راکد گفت: در این رابطه در تمامی استانها جلسات و کمیسیونهایی تشکیل شده که قرار است برخی دیگر از دستگاهها نیز در این مورد مساعدت داشته باشند.

عباسی از برگزاری جلسات با برخی بانکها و تشکیل کمیته های بحران نیز سخن گفت و بیان داشت: کمک و حمایت از فعالیتهای اقتصادی نه تنها در تعاون بلکه در تمام بخشهای دیگر نیز بسیار مهم و ضروری است.

وزیر تعاون تاکید کرد: در هر حال سرمایه های مردم در تعاونی ها و غیر تعاونی ها وجود دارند که باید از هدر رفتن آنها جلوگیری شود.

وی افزود: چون تعاونی ها گستره وسیع تری از مردم را تشکیل می دهند و ذی نفعان در آن بیشتر است، مشکلات نیز بیشتر نمودار می شود.