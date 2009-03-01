فرصتهای موفقیت نشست قاهره/ موانع پیش روی همگرایی فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات گفتگوی ملی فلسطینی صبح روز پنجشنبه هشتم اسفند با شرکت 12 گروه فلسطینی در پایتخت مصر با توافق درباره تشکیل دولت جدیدی پایان یافت تا امیدها برای وحدت و انسجام مجدد میان کرانه باختری و نوار غزه پس از 18 ماه شکاف دوچندان شود.

شرکت کنندگان در این گفتگوها درباره تشکیل پنج کمیته از جمله کمیته دولت (برای حل مسائل مورد اختلاف) به توافق دست یافتند که فعالیت کمیته ها از دهم مارس آغاز خواهد شد تا ماموریت خود را پیش از پایان مارس تکمیل کنند.

این کمیته ها چگونگی تشکیل دولت فلسطینی جدید و تدابیر و زمان برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین و همچنین بازسازی ساختارهای دستگاههای امنیتی بر پایه های حرفه ای و نه گروهی و بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین برای پیوستن جنبشهای حماس و جهاد اسلامی و همچنین آشتی های داخلی را بررسی خواهند کرد.

مهمترین دستاورد نشست قاهره را می توان توافق گروهها برای پیچاندن صفحه اختلافات و دودستگی و گشودن صفحه جدیدی دانست که پایه آن گفتگو باشد و با آزادی بازداشت شدگان سیاسی در کرانه باختری و نوار غزه آغاز شود.

فرصتهای موفقیت گفتگوی فلسطینی و کارشکنی های غرب



منافع ملت فلسطین تسریع در آشتی و یکپارچه کردن کرانه باختری و نوار غزه را به یک ضرورت تبدیل کرده است تا این فرصت برای رژیم صهیونیستی برای ادامه فشار بر نوار غزه و باج خواهی از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) از طریق تحمیل شروط جدید برای آتش بس و در راس آن مرتبط کردن قرارداد شالیت با گذرگاهها از بین برود.

همزمان با آغاز جلسات گفتگوی گروههای فلسطینی در قاهره برای پایان دادن به حالت شکاف و دودستگی، آمریکا و اروپا در موضعی مداخله جویانه که نشان دهنده نارضایتی آنها از هرگونه همگرایی و وحدت میان فلسطینی هاست، فشارهای خود را برای اینکه سلام فیاض نخست وزیر دولت انتصابی فعلی ابومازن ریاست هر دولتی را پس از توافق فلسطینی ها به عهده گیرد، افزایش داده اند.

منابع نزدیک به تشکیلات خودگردان گفته اند آمریکایی ها و اروپایی ها طی روزهای اخیر به ابومازن تاکید کرده اند که سلام فیاض باید ریاست هر دولتی را که در نشست قاهره درباره آن توافق به دست آید به عهده گیرد تا آن را به رسمیت بشناسند و تعامل کنند.

آمریکا و کشورهای اروپایی به صراحت اعلام کرده اند تنها دولتی را که آن تعامل می کنند، دولتی است که سلام فیاض ریاست آن را برعهده گیرد.

به نظر می رسد که آمریکا و اروپا با قرار دادن این شرط که دخالتی آشکار در امور داخلی فلسطینی ها به شمار می رود، در مسیر وحدت و وفاق فلسطینی ها مانع تراشی می کنند

"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه درباره نشست قاهره و فرصتهای موفقیت آن به مهر می گوید : نشست نمایندگان دو جنبش فلسطینی حماس و فتح در قاهره که با حضور 12 جریان مبارزاتی و حزبی فلسطین انجام شد، افق تازه ای فرا روی تشکیل یک دولت وحدت ملی خواهد گشود.

در این نشست، سرانجام دو جنبش فتح و حماس توافق کردند تا پنج کمیته مشترک برای پایان دادن به حملات تبلیغاتی علیه یکدیگر و تهیه مقدمات آزادی بازداشت شدگان دو طرف، تلاش برای برگزاری انتخابات پارلمانی و تعیین رئیس تشکیلات خودگردان تشکیل دهند.

این نشست نشان می دهد که دو جنبش رقیب فتح وحماس به این باور رسیده اند که باید در رفتارهای متقابل خود نسبت به یکدیگر بازنگری کنند تا ضمن تشکیل یک دولت وحدت ملی بتوانند با خطراتی که کابینه احتمالی بنیامین نتانیاهو، آینده ملت فلسطین را تهدید می کند، مقابله نمایند.

هرچند جنبش فتح احتمالا نگاهی تاکتیکی به مذاکرات قاهره دارد، اما حماس صادقانه تلاش می کند تا از تمام ظرفیتهای ملی فلسطین برای رویارویی با کابینه افراط گرایان صهیونیستی به رهبری حزب لیکود استفاده کند.

به نظر می رسد فتح که رشته مذاکرات سازشکارانه با کابینه های متعدد رژیم اسرائیل انجام داده با این احتمال که کابینه بنیامین نتانیاهو هیچگونه حقی برای ملت فلسطین قائل نیست، تلاش می کند تا رفتار و اشتباهات گذشته خود را اصلاح کند.

این جنبش در گذشته نسبت به هشدارهای جنبش حماس که مذاکره با رژیم صهیونیستی را بیهوده می داند، بی توجه بود، اما با پیروزی احزاب تندرو اسرائیلی در انتخابات اخیر دریافت که تا کنون راه اشتباهی را طی کرده است.

در نشست قاهره همه طیفهای 12 گانه فلسطینی شرکت کننده در این نشست به این نتیجه رسیده اند که کابینه نتانیاهو برای ملت فلسطین و صلح منطقه تهدیدی جدی به شمار می آید و باید راهکاری جدیدی برای مقابله با خطرات آینده تدوین کنند.

بنابراین هیچ راهی جز وحدت همه جانبه فلسطینیان نخواهد توانست در برابر تهدیدات آینده ناشی از تشکیل کابینه احزاب افراطی اسرائیل ایستادگی کند.

تشکیل کمیته عالی نظارت بر اجرای بندهای میثاق ملی نشست قاهره راهکار مناسبی است تا همه طرفهای فلسطینی اختلافات گذشته خود را کنار بگذارند و از ظرفیت های خود برای تشکیل یک دولت قدرتمند وحدت ملی با شرکت همه گروهها و احزاب سیاسی فلسطین استفاده کنند.

این کارشناس ابراز عقیده می کند: هر چند حماس به عنوان پیروز میدان جنگ 22 روزه ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه می توانست سقف چانه زنی های خود را بالا ببرد، اما در اجلاس قاهره رهبران حماس ثابت کردند که در پی کسب قدرت و جریان سازی علیه رقبای سیاسی خود نیستند.

جنبش فتح در طول 18 ماه گذشته 400 تن از هواداران حماس را بازداشت کرده است در حالی که حماس تنها 80 تن از هواداران جنبش فتح را در اختیار دارد.

به گفته هانی زاده، برایند نشست قاهره در واقع نشان می دهد که همه گروهها و احزاب سیاسی فلسطینی به این نتیجه رسیده اند که باید از سیاستهای مبارزاتی حماس پیروی کنند، زیرا با تشکیل کابینه نتانیاهو در رژیم صهیونیستی، ملت فلسطین شاهد مرحله جدیدی از خشونت و نا امنی ها خواهد بود.

موضوع مهم دیگری که رهبران احزاب سیاسی فلسطین به آن دست یافتند این است که مردم فلسطین نباید نسبت به نسخه های آشتی ملی که طرفهای عربی به آنان ارائه می دهند، خوشبین باشند و باید به دور از دخالت کشورهای دیگر مسائل داخلی خود را حل و فصل کنند، زیرا جنگ 22 روزه غزه تجربه مناسبی برای ملت فلسطین بود تا در پرتو آن دوستان و دشمنان خود را بشناسند.

هر چند داوری درباره نتایج نشست قاهره قدری زود به نظر می رسد، اما اگر جنبش فتح بخواهد مانند نشستهای سابق خود در مکه و قاهره از تاکتیک نیرنگ و فریب برای گذر از مراحل دشوار استفاده کند، قطعا توافقات این نشست در آینده نه چندان دور شکسته خواهد شد.

به هر حال با توجه به شرایط جدیدی که پس از ناکامی رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه علیه نوارغزه و سربلندی ملت و مقاومت فلسطین در این نبرد نابرابر به وجود آمده و روی کار آمدن یک دولت افراطی راستگرا در رژیم صهیونیستی و حمایتهای آشکار اروپا و آمریکا از این رژیم و دخالتهای آنها در امور داخلی فلسطینی ها،تنها گزینه پیش روی ملت فلسطین و گروههای سیاسی و مبارز، وحدت و آشتی ملی واقعی برای مقابله با چالشهای آتی باشد .