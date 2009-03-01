تلاش برای یافتن دلیل نقص در مدارگرد ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، فضاپیمای مدارگردی که به منظور مطالعه بر روی سیاره مریخ در مدار این سیاره در حال حرکت بود طی هفته گذشته به صورت ناگهانی راه اندازی مجدد (Reboot) شده و در حالت ایمنی (Safe Mode) قرار گرفت که انتظار می رود در هفته جاری به شرایط عملیاتی مطلوب بازگردد.

جیم اریکسون رئیس پروژه مدارگرد مریخی ناسا اعلام کرد محققان در حال بررسی های نهایی هستند تا قبل از بازگشت فضاپیما به حالت عادی و عملیاتی بتوانند دلیل اصلی وقوع این رویداد را بیابند. زمان حدودی فعال شدن مجدد این فضاپیما اواسط هفته خواهد بود.

این مدارگرد که در حال تلاش برای یافتن تاریخچه حضور آب در مریخ است از روز 26 فوریه به حالت ایمن و فعالیت کم وارد شده و مولد انرژی رایانه اصلی در این مدارگرد میزان زیادی بار انرژی را دریافت کرد که باعث از کارافتادن تجهیزات، تغییر جهت سلولهای خورشیدی آن به سمت خورشید و تغییر عملکرد آنتنی که به منظور استفاده در شرایط ضروری بر روی مدارگرد نصب شده است شد.

محققان بر این باورند که مدارگرد سازمان ناسا دچار هیچگونه اختلال حیاتی نشده است و حادثه ای که رخ داده است می تواند در اثر برخورد شعاعهای کیهانی و یا ذرات خورشیدی باشد که با مدار جریان این مدارگرد برخورد کرده است. به گفته اریکسون این فرضیه قابل قبول ترین فرضیه ای است که می تواند این رویداد را توجیه کند.

با وجود اینکه محققان همچنان در حال تلاش برای تعیین علت اصلی این حادثه هستند اریکسون معتقد است هیچگاه نمی توان دلیل اصلی برای آن یافت زیرا شناسایی دلیل چنین اختلالی از فاصله 20 دقیقه نوری که برابر 360 میلیون کیلومتر یا در حدود هزار برابر فاصله زمین تا ماه است امری مشکل و تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

بر اساس گزارش سی بی سی، به همین دلیل می توان بر این فرضیه که بر خورد ذرات کیهانی باردار با مناطق حساس مدارگرد عامل اصلی عملکری کنونی مدارگرد است تکیه کرد.

مدار گرد MRO در ماه آگوست 2005 به منظور تصویربرداری نزدیک از سطح سیاره مریخ، بررسی مواد معدنی، جستجوی آب، کشف میزان توزیع آب و غبار در اتمسفر مریخ و کنترل آب و هوای روزانه مریخ از مدار زمین خارج شده و ماموریت آن در 31 دسامبر سال 2010 با اتمام خواهد رسید.