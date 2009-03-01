توقف شهرک سازی اساس هرگونه گفتگو با اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، ابومازن در کنفرانس خبری مشترک با "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در رام الله اظهار داشت: گام های ثابتی را در رابطه با آشتی ملی و تشکیل دولت وحدت ملی طی کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: دولت وحدت ملی باید به تعهدات معروف ما از جمله راه حل دو دولتی و دیگر تعهدات بین المللی امضا شده پایبند باشد تا هر چیزی در برابر این دولت و فعالیت آن واضح باشد زیرا ما نمی خواهیم به محاصره ای که در گذشته از آن رنج بردیم، بازگردیم.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه گفت: ما همچنین از دولت [جدید] اسرائیل می خواهیم که به تعهدات گذشته پایبند باشد و ما به نقطه صفر بازنگردیم و این دولت به راه حل دودولتی ایمان داشته باشد و فعالیت های شهرک سازی را متوقف کند، ایست های بازرسی را از بین ببرد و طبق طرح نقشه راه به مرزهای 28/9/2000 بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: این موارد، شروط نیستند بلکه درخواست های مشروع بین المللی هستند که اسرائیل باید به آنها پایبند باشد.

ابومازن با بیان این مطلب افزود: توقف شهرک سازی یک درخواست اصلی است که اساس هر گفتگویی با هر کابینه آتی اسرائیل به شمار می رود.

خاویر سولانا نیز بر حمایت خویش از موضع ابومازن در قبال روند آشتی ملی و دولت وحدت ملی تاکید و اعلام کرد: اموالی که اتحادیه اروپا برای بازسازی غزه اختصاص خواهد داد به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار خواهد شد و جز این مکانیسم دیگری وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه گفت: با کابینه اسرائیل طبق برنامه های آن تعامل خواهیم کرد و این کابینه تاکنون تشکیل نشده است. تعهداتی وجود دارد که کابینه کنونی اسرائیل آن را امضا کرده است و ما امیدواریم کابینه آتی آن را ادامه دهد و ضروری است که پایبندی به این تعهدات بر اساس راه حل دو دولتی و توقف شهرک سازی و شروط کمیته چهارجانبه صورت گیرد.

لازم به ذکر است که سفر سولانا به رام الله پس از دیدار وی از نوارغزه صورت گرفت.