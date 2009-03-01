به گزارش خبرنگار مهر، ویژه نامه زمزمه در دو دفتر منتشر شد که در آینده دفتر اول و دوم به فصلنامه زمزمه تبدیل می شود و بحث شعرای اهل بیت ، شعرای آئینی و مداحان را تحت پوشش قرار می دهد.

حجت الاسلام مرتضی وافی مدیر مرکز مطالعات راهبری خیمه در گفتگو با مهر ضمن تأکید بر اینکه ویژه نامه زمزمه با رویکرد هیئتهای مذهبی و شعرای آئینی منتشر می شود، گفت: ممکن است اشعار آئینی بسیاری سروده شود اما این اشعار قابل ارائه در هیئتهای مذهبی نباشند، اما از رویکرد شعر آئینی برخوردار هستند که در این ویژه نامه به چاپ رسیده اند.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه همچنین گفت: ما می خواهیم با نگاه به هیئتها و تشکلهای مذهبی زنجیره و حلقه ای را از نویسندگان، مداحان و شعرای اهل بیت تشکیل دهیم.

دفتر اول و دوم ویژه نامه زمزمه درحال توزیع است و تنها مختص به دوره محرم و صفر نیست چرا که این فصلنامه آموزشی محسوب شده و مناسبتهای مختلف را مورد پوشش قرار داده است.

جدا از دو دفتر چاپ شده دفتر سوم ویژه نامه زمزمه سال آینده تولید می شود تا پس از دریافت بازخوردها به فعالیتی دراز مدت و دائمی در عرصه تخصصی شعرای آئینی و مداحان تبدیل شود.