فعال فلسطینی در گفتگو با مهر: ذات اشغالگر اسرائیل با جابجایی کابینه تغییر نمی کند

"غازی السعدی" در پاسخ به این سوال که سیاست آمریکا درقبال اعضای جدید کابینه رژیم صهیونیستی چگونه خواهد بود، گفت: بر اساس دیدگاه رهبران دوحزب کادیما و کار، تشکیل کابینه راستگرا در اسرائیل با مواضع دولت جدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مغایرت دارد اما ما نباید این دیدگاه و تغییر و تحولات دراین راستا را باورکنیم بلکه باید منتظربمانیم تا ببینیم دولت آمریکا چگونه با تیم جدیدی که دراسرائیل بزودی روی کارخواهند آمد تعامل خواهد کرد.

بنابراین لازم است تا منتظرتشکیل کابینه جدید دراسرائیل بمانیم تا ازخط ومشی ها وسیاست های تیم جدید دراسرائیل اطلاع یابیم تا بعد هم ببینیم واشنگتن چگونه با اسرائیلیها برخورد خواهد کرد.

رئیس مرکزتحقیقات و پژوهشهای فلسطینی دراردن درباره ترکیب آینده کابینه رژیم صهیونیستی گفت: بنیامین نتانیاهو مامور تشکیل کابینه شده است، امابه نظرمی رسد وی ترکیب کابینه بسیاربدی را انتخاب کند زیرا کارنامه وی درگذشته نشان می دهد که درتشکیل کابینه عناصری تندرو را انتخاب می کند.

من معتقدم که اگر نتانیاهو دوباره اعضای جدید کابینه را معرفی کند بازهم ازطیف تندروها انتخاب خواهد کرد که این امر منجر به بروز مشکلات عدیده ای چه در داخل اسرائیل و چه در خارج خواهد شد؛ بطوری که ممکن است حتی بین تل آویو و دولت آمریکا یک سلسله اصطکاکهایی بوجود آید.

وی درپاسخ به این سوال که با توجه به اینکه رئیس جمهوری سوریه طرح صلح عربی را مرده اعلام کرده آیا این طرح می تواند برای فلسطینی ها راهگشاه باشد یا خیر؟ اظهارداشت: بشاراسد هنگامی که در کنفرانس های دوحه و کویت حضور یافت طرح صلح عربی را مرده اعلام کرد چون بندهای این طرح اصلا تاکنون اجرا نشده و حتی به اندازه سرانگشتی پیشرفت نداشته است.

رئیس موسسه دارالخلیل عنوان کرد: به هرحال درآستانه برگزاری انتخابات کنیست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو و همدستانش دراقدامی تحریک آمیز ازبلندیهای جولان دیدن کردند اما وی دراین منطقه ایستاد و گفت: اسرائیل هرگز از بلندیهای جولان عقب نشینی نخواهد کرد.

سعدی خاطرنشان کرد: سیاست اسرائیل آشکاراست و براساس اشغالگری نهاده شده واین رژیم تاکنون هیچ طرح صلحی را قبول نکرده است و حتی هنگامی که شیمون پرز رئیس رژیم اسرائیل با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصرچند هفته پیش دیدار کرد، گفت: اسرائیل با طرح صلح عربی موافق است اما وی مانند پادشاه انگلیس فردی تصمیم گیرنیست و نمی تواند اراده خودش را بر مسئولان اسرائیلی تحمیل کند. نتیجه اینکه اعضای کابینه های سابق و بعدی اسرائیل تا زمانی که طرح صلح عربی را نپذیرند این بدین معناست که تل آویو این طرح را رد می کند وعربها باید بدنبال گزینه های دیگری باشند.

رئیس موسسه تحقیقات و پژوهشهای فلسطینی درباره نقش گروههای جهادی فلسطینی درایجاد صلح ومقاومت دربرابر اشغالگری اسرائیل گفت: به اعتقاد من جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) نه تنها در نوارغزه پیروز شد بلکه کاری کرد که اسرائیل در رسیدن به اهداف خودش درغزه ناکام بماند و این خود نشان می دهد که گروههای مقاومت می توانند درآینده دربازی منطقه شرکت کنند.

وی افزود: ارتش رژیم اسرائیل نه تنها موفق نشد شکوه و هیبت مقاومت اسلامی حماس را درغزه بشکند بلکه نتوانست جلوی شلیک موشکهایی را که مبارزان فلسطینی به سوی شهرکهای صهیونیست نشین پرتاب می کنند، بگیرد، گرچه نظامیان این رژیم دراین جنگ دست به تخریب گسترده منازل و زیرساخت های فلسطینی ها زدند وهزاران بی گناه را به خاک و خون کشیدند که این مصیبتی بزرگ برای جهان اسلام بود.

غازی السعدی در پایان با بیان اینکه تا زمانی که فلسطینی ها اختلاف داشته باشند اسرائیل به اشغالگری اراضی فلسطینی ادامه می دهد و از ایجاد صلح درمنطقه جلوگیری کند، یاد آورشد: بنابراین بهتر است که مقامات فلسطینی با همبستگی و یک صدایی ، برنامه ای عملی برای آشتی میان جنبش های حماس و فتح تدارک ببینند زیرا به اعتقاد من تا وقتی که شکاف و اختلاف میان فلسطینی ها باشد این امر به ضرر منافع عالیه ملت فلسطین و عربها و کشورهای اسلامی است.