کاهش تولید اوپک قطعی به نظر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "امارات بیزینس"، شکیب خلیل اعلام کرد: کاهش 70 درصدی قیمت نفت موجب شده است تا کشورهای عضو اوپک برای کاهش مجدد تولید این سازمان در نشست آینده مصمم باشند.

وی افزود: کاهش قیمت نفت با بیش از 100 دلار در هر بشکه موجب شده است که این سازمان از سپتامبر گذشته تاکنون دوبار میزان تولید خود را کاهش دهد.

در همین حال، "استیون چو" وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد: برای منصرف کردن اوپک از کاهش تولید تا قبل از اجلاس اوپک با شکیب خلیل مذاکره می کنم.

وی درحاشیه یک کنفرانس به خبرنگاران گفت: تلاش می کنیم تلاش می کنیم تا با مذاکره با اوپک قیمت نفت را در بازارهای جهانی به ثبات برسانبم در حالیکه وی چندی پیش گفته بود: برقراری ارتباط با اوپک به وزارتخانه او مرتبط نیست.

این در شرایطی است که 12 کشور عضو کشورهای صادر کننده نفت دو هفته دیگر در وین راهکارهای لازم برای افزایش قیمت نفت به میزان واقعی خود را بررسی می کنند.