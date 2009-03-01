بحران اقتصادی 40 واحد تولیدی و صنعتی مازندران را متاثر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد در نشستی خبری در ساری افزود: بحران اقتصادی سبب شده که محصولات تولیدی و صنعتی استان با کاهش 10 تا30 درصد قیمت محصولات خود مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی دنیا همچنین دستخوش تغییرات قیمتی در لوازم خانگی، روغن نباتی، مواد پتروشیمی، پلاستیک، مواد سلولزی، سیمان، آهن آلات، پروفیل، انواع روغن موتور و خوراک دام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه عدم ارزش گذاری به نظام تولید در رده های مختلف سبب کاهش قیمت ها شده است، تصریح کرد: نمی توان جلوی واردات محصولات را به داخل گرفت اما می توان قیمت را کنترل کرد.

وفایی نژاد با بیان اینکه برنج و مرکبات محصولات استراتژیک و اثرگذار در اقتصاد کشاورزی استان هستند، یادآور شد: ارتزاق و اقتصاد 50 درصد مردم استان از طریق دو محصول فوق تامین می شود.

وی با اعلام اینکه برای پایین آوردن دغدغه کشاورزان تعداد مراکز خرید برنج محلی را به 40 مرکز افزایش دادیم، بیان داشت: هم اکنون ذخیره سازی 50 هزار تن مرکبات برای ایام عید صورت گرفته و در صورت نیاز از هفته سوم فروردین ماه قابل عرضه خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با بیان اینکه آمادگی عرضه 1500 تن سیب و 1500 تن پرتقال در صورت نیاز در ایام عید هستیم اظهار داشت: به محض تایید و تشخیص از طریق مراجع ذیصلاح، نسبت به توزیع این اقلام به قیمت اعلامی در آن ایام اقدام خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: عدم صدور فاکتور و درج قیمت توسط واحدهای تولیدی نوعی فرار صنفی بوده که در صورت مشاهده با واحدهای صنفی برخورد می شود.

وی با بیان اینکه منبع کاهش قیمت ها از طریق رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب به اطلاع رسانه ها رسیده می شود، گفت: مردم باید از این اتفاق مهم با خبر شوند.

وفایی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر نظارت سازمان بازرگانی به آزادپزها به چه گونه ای است، اظهار داشت: در طول یک ماهه گذشته ساختار جدیدی برای ساماندهی آزادپزها در استان صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران افزود: حذف یارانه آرد و انتخاب مشتری برای آردهای متفاوت باید در جامعه صورت گیرد.

وی بیان داشت: آزادپزها باید در وزن چانه، وزن قیمت و نوع آرد مصرفی خود سعی کنند تا از کیفیت آرد ویژه استفاده کنند.