فدراسیون باید با متخلفان برخورد کند / کسی از اردو خط نمی خورد

علیرضا سلیمانی روز گذشته در پایان مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: در مجموع 23 نفر در اردو حاضر بودند که در پایان مسابقات 20 نفر از کاراته کاهای برترکشور در اردو باقی مانده و کار را دنبال خواهند کرد.

وی در مورد هدف از برگزاری دیدارهای انتخابی گفت: شناخت نقاط ضعف و قوت کاراته کاها هدف اصلی بود تا بتوانیم برای رفع آنها در جهت انتخاب بهترین ها در طول مدت اردو ها و اعزام به مسابقات هنرهای رزمی تایلند اعزام گام برداریم.

سلیمانی در مورد ترک اردو از سوی برخی ملی پوشان گفت: تصمیم گیری در این زمینه با فدراسیون است. اما چیزی که من به همراه مدیر تیم های ملی تصمیم گرفته ایم عدم پذیرش این نفرات می باشد.

سرمربی تیم مناطق نفت خیز جنوب در مورد نایب قهرمانی این تیم در سوپرلیگ کاراته گفت: قبل از هفته پایانی در مجموع با این تیم دو ساعت تمرین کرده و به میدان مسابقه آمدیم که با شرایط موجود باید گفت همین عنوان نایب قهرمانی نیز رضایب بخش می باشد.

وی در پایان گفت: قرارداد من با نفت به پایان رسیده و در مورد سال آینده هم در فرصت مناسب تصمیم گیری خواهم کرد.