1000 میلیارد تومان سهام نیروگاهها آماده واگذاری

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر درباره واگذاری سهام نیروگاهها گفت: در این خصوص موضوع مربوط به تعهدات توانیر به دولت و تعهدات شرکت نیروگاهی به توانیر مطرح است، به عبارت دیگر نقل و انتقالات بین شرکت نیروگاهی، توانیر، دولت و خزانه مطرح است.

معاون سازمان خصوصی سازی از تشکیل کمیته ای برای مشخص شدن وضعیت این تعهدات و تصویب موارد مربوط به آن خبرداد و افزود: در همین زمینه گزارشاتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای طرح در هیئت عالی واگذاری ارائه شد.

وی از آمادگی نیروگاههای آبادان، سهند و خلیج فارس برای واگذاری سهام خبرداد و تصریح کرد: اگر هیئت واگذاری در جلسه فردا، واگذاری دو نیروگاه سهند و خلیج فارس را نهایی اعلام کند، آنها تا پایان سال آگهی خواهند شد.

غلامی با اشاره به نهایی شدن قیمت گذاری سهام نیروگاهها بیان کرد: تنها موضوع تعهدات و نحوه بازپرداخت آنها باقیمانده بود، زیرا تعهدات برخی از آنها سررسید گذشته بود، یعنی برخی تعهدات توانیر به خزانه و تسهیلات اخذ شده توسط توانیر از بانکها سررسید گذشته است.

وی ادامه داد: خریدار نیروگاه اگر بخواهد تعهدات را یکجا بازپرداخت کند، با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین این موضوع پیگیری شد که شرایط تعهدات نیز مانند شرایط قیمت سهم شود، به عنوان مثال 20 درصد آن نقد و بقیه در اقساط 5 ساله پرداخت شود.

معاون سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی این شد که کمیته ای در این خصوص تشکیل و نحوه بازپرداخت این تعهدات مشخص شود که خوشبختانه صورت جلسه ای نیز در این ارتباط تنظیم و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد.

وی گفت: هم اکنون سهام 20 شرکت به ارزش تقریبی 35 هزار میلیارد تومان آماده واگذاری به بخش خصوصی است که بانکها، بیمه ها و ذوب آهن نیز جزو آنها محسوب می شوند، همچنین ارزش تقریبی هر یک از نیروگاههای آماده واگذاری حدود 500 میلیارد تومان است.