حفاری و تکمیل شش حلقه چاه نفت 56 روز زودتر تمام شد

مدیر برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل شرکت ملی حفاری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به این که مدت تعیین شده از سوی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان کارفرما برای حفاری این چاه ها 460 روز بود، افزود: با تمهیدات به کار رفته حفاری و تکمیل چاه ها در مدت 404 روز با موفقیت کامل انجام شد.

ناصرقلی پور اظهار داشت: از این چاه ها چهار حلقه توسعه ای و دو حلقه تعمیری است که در سازندهای ایلام، سروک، آسماری و پابده حفاری شدند.

شرکت ملی حفاری ایران هم اکنون با کاربست حدود 60 دستگاه حفاری خشکی و دریایی و بهره مندی از20 هزار نیروی فنی و تخصصی افزون بر 90 درصد عملیات حفاری و خدمات فنی مرتبط در چاه های نفت و گاز10 استان نفت خیز و گاز خیز کشور را انجام می دهد.

