اعلام جزئیات دومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از بررسی مدارک در حال حاضر برای 200 نفر از افراد واجد شرایط ورود به جلسه آزمون صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: 10 درصد داوطلبان شرکت کننده در این آزمون را مردان و 90 درصد را زنان تشکیل می دهند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به رشته های داوطلبان شرکت کننده در این دوره از آزمون یادآور شد: داوطلبان از 21 رشته مختلف در این آزمون شرکت کرده اند که بیشترین شرکت کننده ها به ترتیب از کارشناسی رشته مامایی، پرستاری، زیست شناسی، تغذیه و فیزیوتراپی هستند.

وی اضافه کرد: 200 سئوال در حد سئوالات آزمون علوم پایه پزشکی و دروسی که پیش از این اعلام شده بود، برای این دوره از آزمون طراحی شده است.

کشاورز در خصوص آزمون کتبی پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی یادآور شد: آزمون بعد از ظهر روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1387 برگزار می شود و کارت ورود به جلسه روز 13 اسفند در محل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بلوار کشاورز تقاطع خیابان قدس توزیع می شود.

وی زمان اعلام نتایج اولیه را اواخر فرودین ماه 88 اعلام کرد و افزود: در این دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی، کلیه رشته های مقطع کارشناسی پیوسته گروه علوم پزشکی، کلیه گرایش های زیست شناسی، کلیه گرایش های شیمی و رشته میکروب شناسی امکان شرکت را داشتند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: ظرفیت نهایی پذیرش پس از برگزاری آزمون و با توجه به امتیازات کسب شده از سوی هر داوطلب اعلام می شود اما حداکثر ظرفیت برای پذیرش در این دوره 20 نفر است.