اجرای 16 پروژه پژوهشی در شرکت ملی گاز خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، ناصر افشین امروز در سومین گردهمایی روسای پژوهش شرکتهای تابعه استانی و عملیاتی شرکت ملی گاز ایران در اهواز با اشاره به دیگر فعالیتهای انجام شده در شرکت گاز استان خوزستان در زمینه پژوهش، افزود: با توجه به اهمیت حمایت از پایان نامه های دانشجویی، پنج پایان نامه مورد حمایت قرار گرفته است ضمن اینکه با برگزاری 15 سمینار، 9 مقاله تخصصی و پژوهشی از سوی کارشناسان شرکت گاز استان خوزستان ارائه شده است.

افشین همچنین به عوامل مهم پیشرفت در زمینه فعالیتهای پژوهشی اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی دفتر پژوهش در دانشگاه شهید چمران، استفاده از اساتید مجرب و ساعی در شورای پژوهش، مشاوره با متخصصان دانشگاهی و صنعتی، اهمیت دادن به پژوهش های کاربردی و اعتقاد مدیریت و سازمان به انجام فعالیتهای پژوهشی از جمله عوامل مهم توسعه این مهم در شرکت گاز استان خوزستان بوده است.

وی تدوین نرم افزار یکپارچه مدیریت پروژه، شبیه سازی عددی حفاظت کاتدیک شبکه های گاز برای اولین بار در کشور، تدوین نرم افزار جریان ناپایای گاز در شبکه گاز شهری برای اولین بار در کشور و استفاده از GIS همراه در شبکه گاز شهری را از جمله دستاوردهای مهم پژوهشی در شرکت گاز استان خوزستان برشمرد.

افشین با بیان اینکه تمکز زدایی فعالیتهای پژوهشی از ستاد سازمانی از جمله رسالت مهم ادارات پژوهشی در شرکتهای گاز استانی است، تصریح کرد: افزایش اختیارات شرکتهای تابعه در زمینه پژوهش، تسهیل روند تصویب پروژه های پژوهشی، تاکید بر خروجی گرایی و دستاوردهای پژوهشی به جای اعمال محدودیتها در تعریف پروژه ها، راه اندازی هر چه سریع تر نرم افزار مدیریت پروژه های پژوهشی، تجدید نظر در نمودار سازمانی شرکتهای فعال در زمینه پژوهش و تخصیص بودجه متناسب با امکانات از جمله انتظارهای مهم مدیریت از امور پژوهش و فناوری شرکت های گاز استانی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان با اشاره به پیشنیه این شرکت یادآور شد: این شرکت در سال 1348 با عنوان منطقه پخش و فروش فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1359 به منطقه یک گاز تغییر نام داد و سپس درسال 1377 با عنوان شرکت گاز استان خوزستان با اختیارات استانی و مدیریتی فعالیت خود را ادامه داد.

سومین گردهمایی روسای پژوهش شرکت های تابعه استانی و مناطق عملیاتی شرکت ملی گاز ایران به مدت دو روز به میزبانی شرکت گاز استان خوزستان در اهواز در حال برگزاری است.