رئال مادرید به بارسلونا نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید دیشب با کسب دهمین پیروزی متوالی در زمین اسپانیول، امیدوار به قهرمانی در رقابت‌های این فصل لالیگا شد.

گوتی و رائول در دقایق 70 و 72 برای رئال مادرید گلزنی کردند. بارسلونا هفته گذشته با نتیجه 2 بر یک در زمین خود به اسپانیول باخته بود.

سویا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان خود آتلتیک بیلبائو به برتری رسید. بیلبائو ابتدا با گل دقیقه 26 گابیلوندو از میهمان خود پیش افتاد اما کانوته در دقایق 40 و 58 برای سویا گلزنی کرد تا این تیم به یک پیروزی ارزشمند در زمین حریف دست پیدا کند.

در ادامه رقابت‌های لالیگا امشب دیدارهای زیر برگزار می شود:

* آلمریا - ختافه

* مالاگا - رکرتیوو هوئلوا

* نومانسیا - دپورتیوو لاکرونا

* راسینگ سانتاندر - اوساسونا

* اسپورتینگ گیخون - مایورکا

* آتلتیکو مادرید - بارسلونا

* والنسیا - وایادولید

* رئال بتیس - ویارئال

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 60 امتیاز

2- رئال مادرید 56 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- سویا 47 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- ویارئال 41 امتیاز

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18- مایورکا 24 امتیاز

19- اسپانیول 21 امتیاز (یک بازی بیشتر)

20- نومانسیا 20 امتیاز