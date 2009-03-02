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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۸

همزمان با هفته منابع طبیعی؛

34 طرح منابع طبیعی در ایلام به بهره برداری می رسد

34 طرح منابع طبیعی در ایلام به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی، 34 طرح منابع طبیعی در این استان به بهره برداری می رسد.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: همزمان با هفته منابع طبیعی برنامه های مختلفی در زمینه منابع طبیعی و حفظ و نگهداری از طبعی در استان ایلام اجرا می شود.

وی بیان داشت: یک میلیون و 200 هزار اصله نهال در بشخهای مختلف و نقاط مختلف استان ایلام توسط اقشار مختلف جامعه کاشته می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه 34 طرح منابع طبیعی نیز در استان ایلام همزمان با هفته منابع طبیعی به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: از مهمترین این طرحها پارکهای جنگلی، طرحهای آبخیزداری، جنگلداری و...در نقاط مختلف استان ایلام است.

بازدار یادآور شد: در اولین روز از هفته منابع طبیعی زنگ گشت سبز در کلیه مدارس استان ایلام نیز نواخته می شود.

کد مطلب 841111

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