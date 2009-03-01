آخرین وضعیت مذاکرات ایران با اروپا ، پاکستان و هند در زمینه انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غنیمی فرد امروز در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت مذاکرات انجام شده با پاکستان برای فروش گاز به این کشور گفت: در این رابطه درنشست دی ماه تهران آخرین تفاهمات صورت گرفت و مقررشد که طرف پاکستانی تا 28 ژانویه نظر نهایی مقامات ارشد پاکستان را در این رابطه به وزارت نفت اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پاکستانی ها زمان بیشتری را برای اعلام نظر نهایی خود در خواست کرده اند، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم چنانچه موارد به تفاهم رسیده در نشست تهران به تایید مقامات اسلام آباد برسد اولین قرار داد بزرگ صادرات گاز کشور بعد از ترکیه با پاکستان امضا شود.

معاون سرمایه گذاری شرکت نفت با اشاره به اینکه پس از ابلاغ رسمی و کتبی نظر مقامات پاکستانی می توان با زمان بندی معقول قرار داد گازی مابین دو کشور امضا شود، بیان کرد: در این رابطه به نظر می رسد مشکلی برای رسیدن به تفاهم نهایی وجود نداشته باشد.

نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح در پاسخ به پرسشی مبنی بر اختلاف ایران و پاکستان بر روی کیفیت گاز توضیح داد: مشخصات گاز حدود یک سال قبل توسط متخصصان فنی دو کشور به تایید رسید و در مذاکرات اخیر هم هیچ صحبت جدیدی در این رابطه انجام نشده است.

غنیمی فرد همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که آیا امکان بازگشت هند به مذاکرات خط لوله صلح وجود دارد، گفت: تاکنون طرف هندی به صورت کتبی و رسمی درخواستی برای بازگشت به مذاکرات ارائه نکرده اما پیشتر اعلام آمادگی خود را به صورت شفاهی ابراز کرده است.

وی با تاکید براین موضوع که هم اکنون هندی ها با مشکلات داخلی روبرو هستند و باید اولویتهای تامین انرژی خود را تعیین کنند، اظهار کرد: ایران به عنوان تامین کننده گاز و هند به عنوان یک مصرف کننده بلند مدت بازار انرژی به صورت طبیعی در دراز مدت به یکدیگر نیاز دارند.

به گفته غنیمی فرد با توجه به رشد اقتصادی قابل توجه هندی ها در سال های آتی به نظر می رسد این کشور برای تامین بخشی از انرژی خود با ایران همکاری خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه نگرانی از بابت غیبت هند در مذاکرات خط لوله صلح نداریم، اظهار داشت: در این رابطه اولتیماتومی به هندی ها داده نشده است، زیرا معتقدیم در معاملات بین المللی به جای تقابل تعامل باید مورد نظر قرار گیرد.

وی در پایان در خصوص مذاکره با 15 شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص سیاسی نمی توانیم نام هیچ شرکت و یا کشوری را در این رابطه اعلام کنیم . اما درحال حاضر با چندین شرکت اروپایی برای سرمایه گذاری در میادین نفت وگاز به توافق قطعی دست پیدا کرده ایم.