مجله الکترونیکی اسراء منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقالات، حوزه و روحانیت، خبرنامه، استفتائات، پرسمان و خاطرات از بخشهای مهم این شماره هستند.

محمد(ص) خاتم پیامبران، ویژگیهای حضرت محمد(ص)، فرق وحی و نبوت در قرآن، تربیت اسلامی در کلام امام حسن عسکری، حضرت فاطمه معصومه (س) وارث معارف انبیاء و اولیا، حق تعیین حقوق بشر از آن خداست، فلسفه و اهداف حکومت اسلامی، انسان مسافر در حال سیر و سفر و اسلام و محیط زیست از مقاله های انتخابی اهستند که در این شماره در اختیار کاربران قرار دارند .

از بخشهای مهم این شماره "حوزه و روحانیت" است که مجموعه ای از سخنرانیهای آیت الله جوادی آملی درباره "ضرورت تحول در حوزه" است.

این مجله که به صورت دو ماهنامه منتشر می شود، به بررسی موضوعات ویژه و مهم در اندیشه و آثار آیت الله جوادی آملی و با توجه به مناسبتهای تاریخی و اسلامی در این دو ماه می پردازد.

مجله الکترونیکی اسراء از امکانات چندرسانه‌ای مانند سخنرانیها، فیلم و تصاویر آیت الله جوادی آملی نیز برخوردار بوده و کاربران می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.esramag.net به مطالب آن درسترسی خواهند داشت .

مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء نشر آثار و اندیشه های آیت الله جوادى آملى را به عهده دارد.