مسابقات بین المللی شطرنج بانوان در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر مدیرکل تربیت بدنی مازندران در مراسم افتتاحیه این رقابت ها برگزاری رقابت های اختصاصی شطرنج را در جهت توسعه این رشته ورزشی در میان بانوان را مهم خواند.

نصرالله پریچهره با بیان اینکه در سالهای گذشته مازندران در رشته های کشتی، دوچرخه سواری در سطح جهانی و بین المللی میزبانی کرده است، گفت: برگزاری مسابقات شطرنج در سطح بین المللی در بخش بانوان در این استان از برنامه های امسال تربیت بدنی مازندران بوده است.

رئیس هیئت شطرنج مازندران هم در خصوص این رقابتها گفت: در این رقابتها 72 شطرنج باز از کشورهای اسپانیا، ترکمنستان و به همراه شطرنجبازان داخلی در پنج روزه با هم رقابت می کنند.

مصطفی سعیدی افزود: این رقابتها در 9 دور و به روش سوئیسی برگزار می شود.

از 12 کشور تنها دو تیم در مسابقات حاضر شدند

وی با بیان اینکه برای این رقابتها پیش از این 12 کشور خارجی اعلام آمادگی کرده بودند، تصریح کرد: متاسفانه به علت برگزاری همزمان مسابقات شطرنج اوپن اروپا شطرنج بازان سایر کشورها به مازندران نیامدند.

در این رقابتها شطرنجبازان داخلی در قالب 10 نفر از بانوان تیم ملی دررده های جوانان و بزرگسالان شطرنجبازان برتر استانهای کشور و شطرنجبازان برتر مازندرانی حضور دارند.

هم اکنون شطرنجبازان شرکت کننده در این رقابت ها در دور نخست با هم به رقابت پرداختند.